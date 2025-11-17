AJet filosuna 2 yeni Boeing 737-8 MAX uçak katıldı

AJet, filosunu fabrika çıkışlı iki yeni uçakla güçlendirdi. TC-OHR ve TC-OHS tescilli Boeing 737-8 MAX uçakları resmen AJet filosuna dahil edildi.

Teslimat töreni ve gelişler

Uçakların teslimi için AJet yöneticilerinin katılımıyla Boeing’in ABD’nin Seattle kentindeki üretim merkezinde tören düzenlendi.

12 Kasım tarihinde TC-OHR tescilli uçağın 9. AJet uçağı olarak İstanbul’a gelişinin ardından, 14 Kasım tarihinde TC-OHS tescilli 10. uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. ABD’den gerçekleştirilen yaklaşık 13 saatlik uçuşun ardından uçaklar hangara alındı.

Uçaklarda yer alan ve standardizasyon ile Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Miligram adlı koltukların montaj süreci tamamlandıktan sonra, uçakların kısa sürede tarifeli seferlere başlaması planlanıyor.

Gelecek hedefleri

AJet, 2026 yılında filosuna katılacak 37 Boeing 737-MAX uçakla birlikte, önümüzdeki yıl filonun yüzde 76’sının yeni nesil uçaklardan oluşmasını hedefliyor.

