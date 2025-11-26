AK Parti Eskişehir’de İlçe Başkanları Belirlendi: Bandırma ve Tunç Atandı

AK Parti Eskişehir’de İlçe Başkanları Belirlendi

Odunpazarı ve Tepebaşı'ya yeni atamalar

AK Parti Eskişehir'de Odunpazarı İlçe Başkanlığına Mustafa Kemal Bandırma, Tepebaşı İlçe Başkanlığına ise Serhat Tunç atandı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, konu ile ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Genel Merkez Teşkilât Başkanlığımız tarafından yapılan istişareler neticesinde; Odunpazarı İlçe Başkanlığımıza Mustafa Kemal Bandırma kardeşimiz, Tepebaşı İlçe Başkanlığımıza Serhat Tunç kardeşimiz atanmıştır. Değerli başkanlarımıza görevlerinde başarılar diliyor, bayrağı devreden Engin Vural ve Muhammed Ali Kaya başkanlarımıza gayretleri için teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı Dava bilinciyle bir ve beraber olacak, Eskişehir’imiz için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimize ve ilçelerimize hayırlı olsun"

Karar, AK Parti Genel Merkez Teşkilât Başkanlığı'nın istişareleri sonucu alınırken, İl Başkanı Albayrak atanan isimlere başarı dileklerini iletti ve görev değişikliğinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

