AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur Balıkesir'de Demokrasi Vurgusu Yaptı

Uygur'dan Sivil Toplum ve İstişare Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen 'Bir Sofrada Demokrasi' programında anlamlı bir konuşma gerçekleştirdi. Uygur, "İstişare kültüründen gelen bir geleneğin temsilcileriyiz." diyerek, sivil toplum ve dinamiklerle olan bağlarını güçlendirme hedeflerini dile getirdi.

Türk Milletinin Duruşu

Uygur, sivil toplum kuruluşlarının adil ve barışçıl bir dünya için Türk milletinin dik duruşunu yansıttığını belirterek, "Gazze'de zulme uğrayan kardeşlerimizin yanında, bu zulmün son bulması için her zaman sivil platformlarda sesimizi yükseltmekteyiz." şeklinde konuştu.

Demokratik Katılım Örnekleri

"Bir Sofrada Demokrasi" programlarının, katılımcı demokrasinin ve ortak aklın en güzel örneklerini sunacağını vurgulayan Uygur, bu programlardan elde edilen çıktıları rapor haline dönüştürerek partinin ve hükümetin politika süreçlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını aktardı.

Uygur, konuşmasını "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi diyalog kanallarımızı açık tutmaya devam edeceğiz." diyerek sonlandırdı.

Programda Kimler Vardı?

Programa; AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti MKYK Yedek Üyesi Kasım Bostan, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur (sağ 4), AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen ve ilki Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen "Bir Sofrada Demokrasi" programına katılarak konuşma yaptı. Programda AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey (sol 2) ve İsmail Ok (sol 3), AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç (sağda) ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Yedek Üyesi Kasım Bostan (sağ 3) da yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur (sağ 4), AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen ve ilki Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen "Bir Sofrada Demokrasi" programına katılarak konuşma yaptı. Programda AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey (sol 2) ve İsmail Ok (sol 3), AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç (sağda) ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Yedek Üyesi Kasım Bostan (sağ 3) da yer aldı.