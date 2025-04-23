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AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan İstanbul Depremleri ile İlgili Önemli Açıklamalar

Efkan Ala, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin resmi açıklamaların dışındaki bilgilere güvenilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 21:49
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan İstanbul Depremleri ile İlgili Önemli Açıklamalar

İstanbul'daki Depremler Üzerine Efkan Ala'dan Kritik Mesaj

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili yaptığı son açıklamada, resmi olmayan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. "Türkiye, bu konuda çok önemli tecrübelere sahiptir" diyen Ala, dünya çapında başarılarla dolu bir geçmişe sahip olduklarını belirtti.

Deprem Sonrası Kriz Yönetimi

Marmara Denizi Silivri açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde kriz merkezi kuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte toplantı yapan Ala, duruma ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Deprem riskini her zaman ön plana çıkardıklarını dile getiren Ala, "Hazırlıklı olmamız gerektiğini vurguladık" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürecin en iyi şekilde yönetilmesi için talimat verdiğini ifade eden Ala, "Devletin bütün kurumları görevinin başındadır" dedi.

Resmi Açıklamalar ve Bilgilendirme Süreci

Halkı bilinçlendirmek adına resmi açıklamalara dikkat çekerek, "Herkes müsterih olsun ve bakanlarımızın açıklamalarını dikkate alsınlar" diyen Ala, bundan sonra periyodik olarak halkın bilgilendirileceğini belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da durumu takip ettiğini söyledi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Ala, "Tüm devlet mekanizması 24 saat çalışacaktır" mesajını verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2...

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kurulan kriz merkezinde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla yaptıkları değerlendirme toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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