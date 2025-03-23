AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Gençlere Sokağa İnenlere Sert Tepki

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, gençleri sokağa inmeye davet edenlere karşı sert bir yanıt verdi. İnan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Gençleri sokaklara sürmeniz, pisliğinizi saklamak için gençlerimizi aparat olarak kullanmanız en hafif tabirle küstahlıktır. Gençlerin en masum duygularını istismar etmektir" ifadelerini kullandı.

İnan, yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve dolandırıcılıkla mücadelesinin devam edeceğini vurgulayarak, hiçbir kimsenin kamu gücünü kötüye kullanarak milletin haklarını yiyemeyeceğini belirtti. Kamu yetkilerini kişisel çıkarlar için kullanmanın kabul edilemez olduğunu ifade eden İnan, şunları dile getirdi:

"İstanbul nimet, nimet' diye bağırarak bu kaynakların kullanımının yargı denetiminden muaf olduğunu düşünmek aymazlıktır. Gençleri sokaklara sürmek, pisliğinizi saklamak için gençlerimizi aparat olarak kullanmak en hafif tabirle küstahlıktır. Bu davranış, gençlerin en masum duygularını istismar etmektir. Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliği olmayan ve gençlerin hakkına girip usulsüz diploma sahibi olan bir zübük siyasetçi için yaptıklarınız akla, mantığa, ahlaka ve demokratik standartlara sığmıyor."