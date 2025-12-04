AK Parti'nin Gölpazarı Çıkarması Yoğun İlgi Topladı

AK Parti'nin Gölpazarı İlçe Danışma Meclisi toplantısı partililer ve ilçe halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti; birlik, motivasyon ve projeler konuşuldu.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:53
AK Parti'nin Gölpazarı Çıkarması Yoğun İlgi Topladı

AK Parti'nin Gölpazarı Çıkarması Yoğun İlgi Topladı

İlçe Danışma Meclisi'nde birlik ve motivasyon öne çıktı

İlçe Danışma Meclisi toplantısı, Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde partililer ve ilçe halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda teşkilat çalışmaları, yerel projeler ve yaklaşan siyasi süreçlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Katılımcıların gösterdiği ilgi dikkat çekerken, buluşmada birlik ve motivasyon vurgusu ön plana çıktı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gölpazarı’ndaki buluşmanın kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek ilçe halkının desteğinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Yıldırım, "Gölpazarlı hemşerilerimizin samimiyeti, güçlü duruşu ve yüksek katılımı bizlere her zaman güç veriyor. Bu güzel atmosferi oluşturan tüm hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantı, partinin yerel çalışmaları ve önümüzdeki süreçlere ilişkin iletişimin güçlendirilmesi hedefiyle sona erdi.

AK PARTİ’NİN GÖLPAZARI ÇIKARMASI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

AK PARTİ’NİN GÖLPAZARI ÇIKARMASI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

AK PARTİ’NİN GÖLPAZARI ÇIKARMASI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İLGİLİ HABERLER

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'ya Kalibrasyon ve Sayaç Muayene Merkezi Projesi Vali Musa Işın'a Sunuldu
2
Burdur'da Dron Destekli Trafik Denetimi: 10 Araca Para Cezası
3
Zeydan Karalar’ın 'Çalışmadım' İddiası Belgelerle Yalanlandı: Aziz İhsan Aktaş İhaleleri
4
Eskişehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Sergisi'nde Özel Bireylerin Eserleri
5
Adana’da dere yatağına at ve eşek kalıntıları: Bahçelievler sakinleri isyan etti
6
Viral Enfeksiyonlar Kapıda: Kışta Çocukları Koruma Yöntemleri

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün