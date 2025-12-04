AK Parti'nin Gölpazarı Çıkarması Yoğun İlgi Topladı

İlçe Danışma Meclisi'nde birlik ve motivasyon öne çıktı

İlçe Danışma Meclisi toplantısı, Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde partililer ve ilçe halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda teşkilat çalışmaları, yerel projeler ve yaklaşan siyasi süreçlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Katılımcıların gösterdiği ilgi dikkat çekerken, buluşmada birlik ve motivasyon vurgusu ön plana çıktı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gölpazarı’ndaki buluşmanın kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek ilçe halkının desteğinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Yıldırım, "Gölpazarlı hemşerilerimizin samimiyeti, güçlü duruşu ve yüksek katılımı bizlere her zaman güç veriyor. Bu güzel atmosferi oluşturan tüm hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantı, partinin yerel çalışmaları ve önümüzdeki süreçlere ilişkin iletişimin güçlendirilmesi hedefiyle sona erdi.

