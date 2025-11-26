AK Parti Osmangazi'de Rekor: 3 Ayda 4 bin 484 Yeni Üye

AK Parti Osmangazi'de Rekor Üye Katılımı: 3 Ayda 4 bin 484 Yeni Üye

Toplantı ve katılım

AK Parti Osmangazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe yöneticileri, mahalle başkanları, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Üye artışı ve teşkilat açıklamaları

Osmangazi teşkilatı, yürüttüğü saha çalışmaları, mahalle buluşmaları ve üye faaliyetleriyle 3 ayda 4 bin 484 yeni üyeyi partiye kazandırdı. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, sahadaki dinamizme dikkat çekerek, "Sadece son üç ayda 4.484 yeni üyeyi teşkilatımıza kazandırdık. Osmangazi, Bursa’da en fazla üye yapan ilçe konumuna ulaştı. Bu başarı, çarşı pazar demeden gönüllere dokunan tüm teşkilat üyeleri mensuplarımızın özverili çalışmasının eseridir" dedi.

Teşkilatın sahadaki rolü

Toplantıda konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti teşkilatlarının masa başında değil sahada büyüyen bir hareket olduğunu belirtti. Gürkan, teşkilat mensuplarının sadece bir partiyi değil, Türkiye’nin geleceğini yönlendiren büyük bir davayı omuzladığını vurguladı.

Bursa'daki hizmet eleştirileri

Başkan Gürkan, su kesintileri ve yüksek su faturalarına dikkat çekerek CHP’li Büyükşehir yönetimini eleştirdi. Gürkan, "Seçimde yüzde 25 indirim’ sözü verdiler, bugün ise Bursalıyı yüzde 30’luk zamla ve tarife değişiklikleriyle yüzde 100’ü aşan faturalarla baş başa bıraktılar" ifadesini kullandı. Ayrıca son tarife düzenlemeleri ve kademeli sistemle birçok hanede su faturalarının 500 TL’den 1000 TL’nin üzerine çıkacağını söyledi.

Gürkan, Büyükşehir Belediyesi’nin son meclis oturumunda yatırım bütçesini yaklaşık %17 oranında düşürdüğünü belirterek şehrin "beklemeye alındığını" vurguladı. "Bursa, vizyonsuz adımlarla yönetilemeyecek kadar kadim bir şehir. Ne Osmangazi’de ne Büyükşehir’de hizmet var. Yağmurda susuz kalma, ulaşımda yoğunluk, altyapıda aksaklık, kentsel dönüşümde durgunluk Bursa bunu hak etmiyor" dedi.

Hükümet yatırımları ve ulaşım projeleri

Gürkan, hükümet eliyle Bursa’ya son iki yılda 60 milyar TL’den fazla yatırım yapıldığını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun geçtiğimiz hafta Bursa’da gerçekleştirdiği programı hatırlatan Gürkan, kente kazandırılan iki önemli hizmete dikkat çekti.

Gürkan, İnegöl giriş kavşağı açılışıyla Ankara-Bursa hattındaki ulaşım akışının rahatlatıldığını, ayrıca hızlı trenin Gölbaşı (Gaz) bölümünden Şehir Hastanesi’ne kadar uzanacak karayolu bağlantısının temelinin atıldığını vurguladı. Kamulaştırma sürecinin Büyükşehir Belediyesi tarafından ilerletilmemesi nedeniyle aksayan projede hükümetin devreye girdiğini belirten Gürkan, "Ulaştırma Bakanımız sağ olsun, bu kritik yolu karayolları yatırımlarına dahil ederek projeyi ileri taşıdı. Bu bağlantı sayesinde hem Balat ve Hasköy trafiği rahatlayacak hem de hızlı trenle uyumlu bir ulaşım hattı ortaya çıkacak" dedi.

Başkan Gürkan, hızlı trenin 2026’nın ilk çeyreği itibarıyla Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul hattında vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağını söyledi.

Osmangazi teşkilatının başarısı ve rozet takdimi

Gürkan, Osmangazi teşkilatının üye çalışmaları ve sahadaki dinamizmiyle Türkiye genelinde örnek bir performans ortaya koyduğunu belirterek, "Türkiye’nin geleceğini yönlendiren ekip sizlersiniz" diyerek teşkilat mensuplarını tebrik etti.

Konuşmaların ardından AK Parti’ye katılan yeni üyelere İl Başkanı Davut Gürkan tarafından rozetleri takdim edildi.

