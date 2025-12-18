DOLAR
42,73 -0,02%
EURO
50,24 -0,09%
ALTIN
5.948,03 0,21%
BITCOIN
3.714.455,69 -0,98%

AK Parti Sivrihisar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı | Eskişehir İl Başkanlığı Katıldı

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığının katılımıyla Sivrihisar'da İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi; Mehmet Potoğlu ev sahipliği yaptı, Gürhan Albayrak toplantıya katıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:08
AK Parti Sivrihisar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı | Eskişehir İl Başkanlığı Katıldı

AK Parti Sivrihisar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığının katılımı ile 'Sivrihisar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı' düzenlendi.

Toplantıya AK Parti Sivrihisar İlçe Başkanı Mehmet Potoğlu ev sahipliği yaptı. Görüşmelerde, AK Parti’nin ilçelere olan bağının istişare kültürü ile güçlendirilmesi konusu ön plana çıktı.

Toplantıya Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da katıldı.

Albayrak, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Toplantımıza ev sahipliği yapan Sivrihisar İlçe Başkanımız Mehmet Potoğlu ve tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANLIĞININ KATILIMI İLE SİVRİHİSAR İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI...

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANLIĞININ KATILIMI İLE SİVRİHİSAR İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANLIĞININ KATILIMI İLE SİVRİHİSAR İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI...

İLGİLİ HABERLER

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekirdek Aile Küçülüyor, Yalnız Yaşam Artıyor — Prof. Dr. Vehbi Ünal'ın Değerlendirmesi
2
Kütahya'da ÇOGEP-2025: Dumlupınar’da Parlayan Yıldızlar kursiyerleri sahne aldı
3
Diyarbakır'da Düğün Sonrası Havai Fişek Elinde Patladı
4
Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: Kayapınar Gaziler'de 3 Yaralı
5
Şanlıurfa'da 14 Kişilik Ailenin Evi 'Kendiliğinden' Yanıyor — 2 Aylık Bebek Yaralandı
6
AK Parti Sivrihisar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı | Eskişehir İl Başkanlığı Katıldı
7
Kemaliye-Dutluca-Arapgir Yolu 8 Yıldır Bitmiyor: Bölge Halkı Tepkili

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış