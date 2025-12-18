AK Parti Sivrihisar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı | Eskişehir İl Başkanlığı Katıldı

AK Parti Sivrihisar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığının katılımı ile 'Sivrihisar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı' düzenlendi.

Toplantıya AK Parti Sivrihisar İlçe Başkanı Mehmet Potoğlu ev sahipliği yaptı. Görüşmelerde, AK Parti’nin ilçelere olan bağının istişare kültürü ile güçlendirilmesi konusu ön plana çıktı.

Toplantıya Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da katıldı.

Albayrak, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Toplantımıza ev sahipliği yapan Sivrihisar İlçe Başkanımız Mehmet Potoğlu ve tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

