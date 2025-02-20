AK Parti Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Teklifini TBMM'ye Sunduklarını Açıkladı

AK Parti'den İklim Değişikliğiyle Mücadelede Tarihi Adım

AK Parti, Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu Teklifi"ni Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun teklifinin iklim değişikliği alanında sıfırdan düzenleme yapan temel bir yasa niteliğinde hazırlandığını açıkladı.

Teklif 22 Maddeden Oluşuyor

Meclis'te düzenlenen basın toplantısında Güler, teklifin geçici maddelerle birlikte toplam 22 maddeden oluştuğunu belirtti. İklim değişikliğiyle mücadeleyi, küresel bir sorun olarak algılamak gerektiğini vurgulayan Güler, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın önemini dile getirdi.

Türkiye'nin Doğal Zenginlikleri ve İklim Krizi

"Cennet vatanımızın havasını, suyunu, toprağını korumakta kararlıyız" diyen Güler, Akdeniz İklim Havzası'nın iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini derinden hissettiğini kaydetti. Teklifin başlıca hedefleri arasında şehirlerin iklime uyumunun güçlendirilmesi ve ekonominin iklim bazlı olumsuz etkilere karşı dayanıklılığının artırılması bulunuyor.

Adil Geçiş ve İklim Adaleti İlkeleri

Güler, teklifte iklim değişikliğiyle mücadelede adil geçiş, eşitsizliği ortadan kaldırma, sürdürülebilirlik ve şeffaflık gibi önemli prensiplerin yer aldığını duyurdu. Ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadelede hem kamu kurumlarına hem de özel sektör kuruluşlarına yükümlülükler getirileceğini belirtildi.

Finansman ve Teknoloji Geliştirme

Güler, yerel iklim değişikliği eylem planlarının hazırlanacağını ve iklim değişikliğiyle mücadelede finansman, teknoloji geliştirme ve kapasite geliştirme faaliyetlerini içeren uygulama araçlarının sunulacağını ifade etti. Türkiye Yeşil Taksonomisi'nin kurulmasıyla birlikte uluslararası finans akışlarını desteklemeyi hedeflediklerini aktardı.

Emisyon Ticaret Sistemi ve Yükümlülükler

Teklifte, Emisyon Ticaret Sistemi'nin düzenlenmesiyle ilk defa uygulanacak sistemin kurallarının belirlendiği bildirildi. Ayrıca, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak idari yaptırımlar yer alıyor.

2053 Hedefi ve Gelecek Vizyonu

Güler, "2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi" ve "Yeşil Büyüme" vizyonunun temel hedefler arasında olduğunu ifade etti. İklim Kanunu Teklifi'nin TBMM Çevre Komisyonunda görüşüleceği ve ardından Genel Kurul gündemine geleceği vurgulandı.

Hükümetin İklim Kriziyle Mücadelesi

AK Parti Grup Başkanı Güler, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede ivme kazandığını belirterek, Paris Anlaşması'nın onaylandığını ve 2053 hedeflerinin açıklandığını hatırlattı. Geleceğin teminatı olan çocuklar için sağlam adımlar atılacağını yineledi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanlığına sunulan İklim Kanunu Teklifi'ne dair basın mensuplarına Meclis'te açıklamalarda bulundu. Güler'e AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da eşlik etti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanlığına sunulan İklim Kanunu Teklifi'ne dair basın mensuplarına Meclis'te açıklamalarda bulundu. Güler'e AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da eşlik etti.