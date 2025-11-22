Akdeniz Üniversitesi'nde Sinema Söyleşisi: Kısa Film Yarışması Öncesi

Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşide kısa film yarışması öncesi sanatçılar öğrencilerle buluştu; başvurular 31 Aralık 2025'e kadar.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 12:37
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde, Antalya Sinema Derneği ve Uluslararası Şehirler Derneği iş birliğiyle düzenlenen söyleşi, sinema ve tiyatro sanatçılarını İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü öğrencileriyle bir araya getirdi.

Kısa filmin önemi vurgulandı

Antalya Sinema Derneği Başkanı Okan Dilek yarışma hakkında kısa bir bilgi vererek, yarışmaya son katılım tarihinin 31 Aralık 2025 olduğunu hatırlattı.

"Sinema öğrencileri için kısa film, teorinin pratiğe dönüştüğü en uygun formdur. Kısıtlı bütçeyle üretilebilmesi, deneme yapma özgürlüğü tanıması ve ekip çalışmasını öğretmesi bakımından eşsizdir. Öğrenciler kısa filmle birlikte sadece kamera kullanmayı ya da kurgu yapmayı değil, aynı zamanda anlatı disiplinini, ritim duygusunu ve görsel ekonomiyi de öğrenirler. Bu sayede, uzun metrajlı projelere geçtiklerinde hem teknik hem de anlatı anlamında çok daha donanımlı hale gelirler." dedi.

Okan Dilek, kısa filmin, genç sinemacıların festivaller aracılığıyla seslerini duyurabilmelerini sağladığını belirterek, "Dünyanın dört bir yanında düzenlenen kısa film festivalleri, öğrenciler için hem uluslararası bir ağ kurma fırsatı hem de geri bildirim alma olanağı sunar." diye konuştu.

Sanatçılar deneyimlerini paylaştı

Söyleşiye, Antalya'da başarılı sinema filmlerinin yapımcılığını üstlenmiş Mehmet Urba, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Murat Ercanlı, tiyatro ve dizi oyuncusu Abdullah Sürekli ile Hababam Sınıfı sinema filminin ilk üç serisinde yer alan Bülent İğdiroğlu katıldı. Konuklar, öğrencilere kısa film yarışması, kısa film yapımı ve sinema alanındaki deneyimlerinden söz etti; öğrenciler etkinlik sırasında merak ettikleri konuları sordu.

İletişim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğin sonunda organizasyonu gerçekleştiren Uluslararası Şehirler Derneği Başkanı Bülent Yüksel ve Antalya Sinema Derneği Başkanı Okan Dilek etkinlikte emeği geçenlere teşekkür plaketi takdim etti.

