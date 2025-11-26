Akhisar'da Jandarma'dan Kaçak Alkol ve Tütün Operasyonu

JASAT ve Asayiş timleri, istihbarat çalışmasıyla 3 şüpheliyi hedef aldı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçakçılık faaliyetlerine ağır darbe vuruldu. Operasyon sonucu ele geçirilen ürünler ve yürütülen soruşturma, bölgedeki kaçakçılıkla mücadeleyeki kararlılığı gösterdi.

Olay, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbarat çalışmasıyla başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda; B.B., H.U. ve M.E. isimli şahısların sahte alkol ve kaçak tütün piyasaya süreceği ve haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin ikametgah ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda 80 kilogram kıyılmış kaçak tütün ile 164 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi. Jandarma ekipleri ele geçen ürünlere el koydu.

Konuyla ilgili olarak, şüpheli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Soruşturma işlemleri devam ediyor.

Jandarma yetkilileri, kaçakçılıkla kararlı mücadele vurgusunu sürdürerek benzer suçların önlenmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

MANİSA'NIN AKHİSAR İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI VE JASAT EKİPLERİ, TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA 80 KİLOGRAM KAÇAK TÜTÜN VE 164 LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLİRKEN 3 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.