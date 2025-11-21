AKİB'den Talas Belediyesi'ne Ziyaret

AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar ve heyeti, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret ederek proje ve işbirliği imkanlarını görüştü.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:28
AKİB'den Talas Belediyesi'ne Ziyaret

AKİB'den Talas Belediyesi'ne Ziyaret

Ali Hızar ve heyeti Başkan Yalçın ile bir araya geldi

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar ve beraberindeki heyet, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yalçın, AKİB'i "çok hareketli ve faal bir birlik" olarak gördüğünü söyledi. Babasının da bir dönem Almanya'da çalıştığını hatırlatarak, "İlk giden nesil çok zor şartlarda ama büyük bir dürüstlük ve iş ahlakıyla çalışarak bugünlere kıymetli bir miras bıraktı" dedi.

Talas’ın hızla gelişen bir ilçe olduğunu vurgulayan Yalçın, özünde Talas’a, genelde ise Kayseri ve ülkeye istihdam oluşturacak ve katkı sağlayacak her türlü projede işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar ise Başkan Yalçın’ın göstermiş olduğu yakınlık, samimiyet ve dostluktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Uygun projeleri AKİB yönetimine sunacağız, yönetimden çıkacak karara göre yol haritamızı belirleyeceğiz" dedi.

Ziyarete, AKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hızar ile birlikte Başkan Vekili Vural Burakcın ve Denetim Kurulu Üyesi Metin Kazu de katıldı.

