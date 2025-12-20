DOLAR
Aydın Şehir Hastanesi 22 Aralık'ta Açılıyor — Ayda 450 Bin Hastaya Hizmet

Aydın Şehir Hastanesi 22 Aralık 2025 Pazartesi hizmete başlıyor; ayda ortalama 450 bin hastaya hizmet verecek, ilk etapta Fizik Tedavi birimleri açılacak.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 17:30
Aydın Şehir Hastanesi 22 Aralık'ta Açılıyor — Ayda 450 Bin Hastaya Hizmet

Aydın Şehir Hastanesi 22 Aralık'ta hizmete başlıyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde yapımı tamamlanan Aydın Şehir Hastanesi, ayda ortalama 450 bin hastaya hizmet verecek şekilde düzenlendi ve 22 Aralık Pazartesi günü kapılarını açacak.

Türkiye’nin 21. Şehir Hastanesi olarak inşa edilen tesis, Efeler merkezinde sağlık hizmetlerini daha nitelikli sunmak amacıyla planlandı. Çalışmalar 24 saat esasına göre sürdü ve taşınma sürecinin tamamlanmasının ardından kademeli açılış gerçekleştirilecek.

İlk etapta Fizik Tedavi birimleri

Taşınma süreci tamamlandığında, 22 Aralık itibariyle Fizik Tedavi Ünitesi, Fizik Tedavi Poliklinikleri ve Fizik Tedavi Yataklı Servisi hasta kabulüne başlayacak. Diğer bölümlerin taşınma süreçleri devam ediyor ve kısa sürede tam kapasite hizmet hedefleniyor.

"Aydın Şehir Hastanesi, Fizik Tedavi Ünitesi, Fizik Tedavi Poliklinikleri ve Fizik Tedavi Yataklı Servisi 22 Aralık 2025 Pazartesi günü vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacaktır. Aydın’ımıza hayırlı olsun"

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün duyurusuna göre hastane, Aydın ve Ege Bölgesi için uluslararası standartlarda bir sağlık kampüsü olması hedefiyle hizmete alınacak.

