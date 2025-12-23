DOLAR
ATO Başkanı Gürsel Baran: Pakistan ile 5 milyar dolarlık ticaret hedefi

ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye-Pakistan ticaretini 1,5 milyardan 5 milyar dolara taşımak için Ankara iş dünyasının hazır olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:17
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Pakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla yapılan görüşmede, ticaret hacmini yükseltme kararlılığını vurguladı. Baran, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, İstanbul Başkonsolosu Khawaja Khurram Naeem ve Müsteşar Qazi Saleem Ahmed Khan'ı makamında konuk etti. Görüşmeye ATO Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Tırpancı da katıldı.

Hedef: 5 milyar dolarlık ticaret hacmi

Baran, iki ülke arasındaki mevcut ticaret hacminin yaklaşık 1,5 milyar dolar olduğunu belirterek, bu rakamın yükseltilmesine yönelik çalışma kararlılıklarını aktardı. Baran, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacminin kısa vadede 5 milyar dolara çıkarılması yönünde bir hedef ortaya koydu. Ankara Ticaret Odası olarak bu hedef doğrultusunda, ülkelerimiz arasındaki ticareti geliştirmeye hazırız. Mevcut ticaret hacmimizin 570 milyon dolarlık, yani yaklaşık üçte birinden fazlasının Ankara üzerinden gerçekleşiyor olması bizleri ayrıca memnun ediyor. Bu rakam, Ankara iş dünyasının Pakistan ile ticarette ne kadar aktif olduğunu gösteriyor" dedi.

Eğitim, yatırım ve sektör fırsatları

Baran, Türkiye’de yaklaşık 5 bin Pakistanlı öğrencinin eğitim gördüğünü hatırlatarak, eğitim ve kültür bağlarının ekonomik iş birlikleri için güçlü bir zemin oluşturduğunu vurguladı. Türk şirketlerinin Pakistan’daki yatırımlarının 2 milyar doları aştığını, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri kapsamında ise yaklaşık 3,5 milyar dolarlık proje gerçekleştirildiğini ifade etti.

Baran, iş birliğini geliştirebilecek sektörler arasında havalimanları, demiryolları, altyapı projeleri, tekstil, ihracat odaklı sanayi, hizmet sektörü ve tarımsal sanayi bulunduğunu belirtti. Ayrıca savunma sanayi alanında da önemli iş birliği fırsatları olduğuna dikkat çekti ve Pakistan ordusunun modernizasyon ihtiyaçlarının bir kısmının Türk savunma sanayi firmaları tarafından karşılandığını söyledi. Baran, Türk dizilerinin Pakistan’da gördüğü ilgiden de memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Pakistan Büyükelçisi: Kurumsal çerçeve ve ortak üretim

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, iş birliklerinin daha somut ve verimli hale getirilmesi için kurumsal bir çerçeve oluşturulmasının önemine işaret etti. Junaid, ATO ile Pakistan’ın Başkonsolosluğu arasında doğrudan bir irtibat mekanizması kurulmasının süreci hızlandıracağını söyledi.

Junaid, Pakistan ekonomisinde son yıllarda belirgin bir iyileşme süreci olduğunu ve ülkede iş yapma maliyetlerinin azaldığını belirterek, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin "kazan-kazan modeliyle" geliştirilebileceğini dile getirdi: "Türkiye’nin teknoloji ve üretim tecrübesi ile Pakistan’ın iş gücü, ham madde ve lojistik avantajlarını birleştirmemiz gerekiyor."

Junaid, tekstil, gıda ve seramik sektörlerinde ortak üretim modelleri geliştirilebileceğini, tekstilde Türkiye’nin makine ve teknolojisinin Pakistan’daki üretim gücüyle birleştirilerek nihai ürünlerin Türk markasıyla dünya pazarlarına sunulabileceğini söyledi. Pakistan’ın ham madde maliyetleri ve 240 milyonluk nüfusuyla Türk firmalar için büyük bir iç pazar sunduğunu vurguladı.

Seramik sektöründe Pakistan’ın ham madde kaynaklarının avantaj oluşturduğunu belirten Junaid, bu alandaki ortaklıkların maliyetleri düşüreceğini ve başta Körfez ülkeleri olmak üzere üçüncü pazarlara erişimi kolaylaştıracağını ifade etti. Lojistik açıdan Pakistan’ın Körfez bölgesine yakınlığının navlun maliyetlerini düşürdüğünü ve bunun Türk yatırımcılar için rekabet avantajı sağladığını sözlerine ekledi.

Görüşme, iki ülke iş dünyası arasında doğrudan temas mekanizmalarının güçlendirilmesi ve ticaret hacminin artırılması hedefiyle sonlandırıldı. Her iki taraf da iş birliğini derinleştirme konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

