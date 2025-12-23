Afyonkarahisar'da 2025'te 512 Çiftçi Toplantısı: 8 bin 489 Üreticiye Ulaşıldı

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2025 yılında il genelinde 512 çiftçi toplantısı gerçekleştirildi ve bu toplantılarla 8 bin 489 üreticiye ulaşıldı.

Müdürlüğün açıklamasında, "Çiftçilerimizle sahadayız, üretimi birlikte güçlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Toplantılarda ele alınan konular

Toplantılarda üretim planlaması, 2025 yılı yeni destekleme modeli, TARSİM uygulamaları ve risk yönetimi, bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliği artıran güncel teknikler ve hayvan hastalıkları, koruyucu tedbirler ve aşılama programları anlatıldı.

AFYONKARAHİSAR’DA 2025 YILINDA 512 ÇİFTÇİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ VE TOPLANTILARLA 8 BİN 489 ÜRETİCİYE ULAŞILDIĞI BELİRTİLDİ.