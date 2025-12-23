DOLAR
Afyonkarahisar'da 2025'te 512 Çiftçi Toplantısı: 8 bin 489 Üreticiye Ulaşıldı

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2025'te 512 çiftçi toplantısıyla 8 bin 489 üreticiye ulaşıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:37
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2025 yılında il genelinde 512 çiftçi toplantısı gerçekleştirildi ve bu toplantılarla 8 bin 489 üreticiye ulaşıldı.

Müdürlüğün açıklamasında, "Çiftçilerimizle sahadayız, üretimi birlikte güçlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Toplantılarda ele alınan konular

Toplantılarda üretim planlaması, 2025 yılı yeni destekleme modeli, TARSİM uygulamaları ve risk yönetimi, bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliği artıran güncel teknikler ve hayvan hastalıkları, koruyucu tedbirler ve aşılama programları anlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

