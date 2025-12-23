DOLAR
Künkcü: 2026 asgari ücret 28 bin 75 TL, sosyal denge vurgusu

AYESOB Başkanı Künkcü, 2026 asgari ücretini değerlendirip sosyal denge ve işçi-işveren uyumuna vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 21:47
AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü değerlendirdi

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, 2026 yılı asgari ücretinin açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Net asgari ücretin 28 bin 75 TL ve brüt asgari ücretin 33 bin 30 TL olarak belirlenmesini değerlendiren Künkcü, geçtiğimiz yıl bin TL olarak uygulanan asgari ücret desteğinin bin 270 TL’ye çıkarıldığını söyledi.

Künkcü, asgari ücretin sadece bir ücret meselesi değil, aynı zamanda sosyal denge unsuru olduğuna dikkat çekti ve şunları kaydetti: "Her iki tarafın, yani işçi ve işverenin birlikte ayakta kalması gerekiyor. Bir tarafın zorlandığı bir sistemin uzun vadede başarılı olması mümkün değildir. Bu nedenle denge ve karşılıklı anlayış şarttır".

Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Künkcü sözlerini şöyle tamamladı: "Önemli olan büyük ve güçlü Türkiye’dir. İşçi işveren el ele vererek üretmeye, istihdamı artırmaya ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşımaya devam edeceğiz. Alınan kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum".

