Akpınar Köyü'nde 7/24 Güvenlik: 14 Kamera ile İzleme

Sivas’a 37 kilometre uzaklıktaki Akpınar köyü, artan hırsızlık olaylarına karşı kurduğu 7 gün 24 saat aktif güvenlik kamera sistemiyle dikkat çekiyor.

Sistemin işleyişi

Köyün farklı noktalarına yerleştirilen 14 güvenlik kamerası, kesintisiz olarak kayıt alıyor. Kameraların anlık görüntüleri muhtarlık binasında kurulan izleme merkezinden takip ediliyor. Böylece köy içinde meydana gelebilecek şüpheli durumlara hızlı müdahale sağlanıyor.

Ayrıca köy dışında yaşayan vatandaşlara verilen özel şifrelerle, telefonlarından köyü canlı olarak izleme imkanı sunuluyor. Bu uygulama gurbetçilerin memleketleriyle bağını güçlendiriyor ve gelişmeleri yakından takip etmelerini sağlıyor.

Uygulama sadece köy sakinlerinin güvenliğini artırmakla kalmıyor, çevre köylerde yaşanan bazı olayların çözülmesine de katkı sağlıyor. Bölgedeki ilk köy güvenlik kamera sistemi olma özelliğini taşıyan bu proje, diğer köylere örnek oluyor.

Muhtarın açıklaması

Cabir Daşdemir şunları söyledi: "Bildiğiniz üzere köylerde hane düşük seviyede. Son zamanlarda ise hırsızlık olayı çoğaldı. Bizim köyümüz merkeze bağlı büyük bir köydür. Bizde köyümüzün 7 gün 24 saat izlenmesi için köylülerimizin katkılarıyla köyümüze 14 tane kamera sistemi yerleştirdik. Bütün bu kameraları ise muhtarlık binamızdan izliyoruz. İstanbul’da yaşayan köylülerimize de şifre vererek, köyü izleyebiliyorlar. Köy halkı yaşlı olduğu için fazla dışarı çıkamıyorlar. Kendilerini güvende hissetmeleri için bu kamera sistemini kurduk. Köylülerimiz gerçekten huzur ve rahat içeresinde yaşıyor. Bazı köylerde hırsızlık gibi olaylar olduğunda jandarmaya da yardımcı oluyoruz. Genelde köylerde ahırlarda kamera olur ama bizim köyümüz gibi hiçbir köyde böyle bir kamera sistemi yok. İlk defa bu uygulamayı bizim köyde hayata geçirdik" dedi.

Köylü görüşü

Ali Rıza Yaşar ise, "Köyümüzü daha iyi yerlere taşımak için böyle bir sistem yaptık. Köylülerimizin yardımı ile bu sistemi hayata geçirdik. Bu sistem gerçekten çok güzel oldu. Başka köylerde olan olaylarda bile kamera sistemiz olayların çözülmesine katkıda bulunuyor" diye konuştu.

SİVAS’A 37 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ AKPINAR KÖYÜ, ARTAN HIRSIZLIK OLAYLARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN KURULAN 7 GÜN 24 SAAT AKTİF GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİYLE DİKKAT ÇEKİYOR. KÖYDEKİ 14 KAMERA HEM MUHTARLIK TARAFINDAN HEM DE KÖY DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLAR TARAFINDAN İZLENEBİLİYOR. (SİVAS AKPINAR KÖYÜ MUHTARI CABİR DAŞDEMİR)