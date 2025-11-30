Aksaray Böğet’te Çelik Çomak Geleneği Yaşatılıyor

Aksaray Böğet’te geleneksel çelik çomak sürüyor

Böğet köyü sakinleri, haftanın bir günü bir araya gelerek yıllardır süregelen çelik çomak oyununu yaşatmaya devam ediyor. Belirlenen alanda önce takımlar oluşturuluyor, ardından kura ile oyuna katılacak gruplar belirleniyor. Kura sonrası başlayan mücadele hem eğlenceli hem de nostaljik anlara sahne oluyor.

Etkinlik rutini: Teknolojiden uzak, birlik ve eğlence

Köylüler, geleneksel buluşmalarda teknolojiden uzak bir gün geçirerek hem stres atıyor hem de eski kültürlerini canlı tutuyor. Oyun sırasında ortaya çıkan renkli ve komik anlar katılımcılara keyifli dakikalar yaşatıyor. Oyun sonrası ise hep birlikte mangal yakılıyor, çay içiliyor ve sohbetlerle gün sonlandırılıyor.

Katılımcıların görüşleri

Mehmet İlik etkinliğin alışkanlık haline geldiğini vurgulayarak, "Pazar günleri yapılan bu etkinliğin onlar için bir alışkanlık haline geldiğini söyleyerek, 'Hafta sonu stresimizi atmak ve eskileri yad etmek için haftada bir gün çelik çomak oynuyoruz. Hem dostluğumuz, muhabbetimiz pekişiyor hem de teknolojinin zararlarından bir günlüğüne de olsa uzak kalmış oluyoruz. Oyundan sonra çayımızı içiyor, mangalımızı yapıyor, eski günleri konuşarak güzel zaman geçiriyoruz' dedi." ifadelerini kullandı.

İbrahim Alçay ise oyunun en keyifli yanlarını anlatarak, "Çelik çomak oynarken en çok güldüğümüz anlardan biri, art arda çeliklere vurduktan sonra ıskalamak oluyor. Rakibimiz çeliğe vurduğunda havada yakalarsak sıra bize geçiyor, o an da oyunun en heyecanlı kısmı. Sopayı elinden kaçırınca sıra direkt rakibe geçiyor." dedi.

Geleneksel oyun dayanışmayı güçlendiriyor

Böğet köyünde yıllardır sürdürülen çelik çomak geleneği, köylüler arasında dayanışmayı artırırken, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunların yaşatılmasına da katkı sağlıyor.

AKSARAY’IN ESKİL İLÇESİNE BAĞLI BÖĞET KÖYÜNDE, ÇOCUKLUK YILLARINDAN MİRAS KALAN ÇELİK ÇOMAK OYUNU, KÖY HALKI TARAFINDAN YAŞATILMAYA DEVAM EDİYOR. HAFTANIN BİR GÜNÜ BİR ARAYA GELEN KÖYLÜLER, BELİRLENEN ALANDA ÖNCE TAKIMLARINI OLUŞTURUYOR, ARDINDAN KURA ÇEKİMİYLE OYUNA ÇIKACAK GRUPLAR BELİRLENİYOR. KURA SONRASI BAŞLAYAN ÇELİK ÇOMAK MÜCADELESİ, HEM EĞLENCELİ HEM DE NOSTALJİK ANLARA SAHNE OLUYOR.