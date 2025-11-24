Erdoğan: Bağımsız Filistin Devleti ve Türkiye‑Güney Kore İşbirliğinde Yeni Adımlar

Erdoğan: "Bağımsız bir Filistin devletinin kurulması adil ve sürdürülebilir barışın temel koşuludur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’ya resmi ziyarette bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ile Güney Kore arasında enerji, savunma sanayii, teknoloji, ticaret ve nükleer enerji dahil çeşitli alanlarda 6 anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar arasında "Nükleer Güç Santrali Projesi" de yer aldı.

Görüşmenin ana başlıkları ve tarihi bağlar

Erdoğan, Kore Savaşı’ndan bu yana süren kardeşlik hukukuna dikkat çekerek, bu ziyaretin iki ülke ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi. Kore halkının Türkiye’yi "kardeş ülke" olarak görmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, cephede omuz omuza verilen mücadeleyi anarak "kan kardeşliği" vurgusu yaptı. Lee Jae Myung’in yarın Ankara’daki Kore’de Savaşan Türkler Anıtı’na çelenk bırakacağını belirterek teşekkür etti.

İlişkilerin tarihi yönüne değinen Erdoğan, Türkiye ile Güney Kore arasında diplomatik ilişkilerin 1957 yılında başladığını, 2012 yılında stratejik ortaklık seviyesine taşındığını ve 2027’de ikili ilişkilerin 70. yılının etkinliklerle kutlanacağını kaydetti.

Ekonomi, teknoloji ve yatırımlar

Görüşmelerde ekonomi, teknoloji, enerji ve yatırımlar önemli gündem başlıkları arasında yer aldı. Erdoğan, "Ticaretten turizme, enerjiden savunma sanayiine, altyapıdan ulaştırmaya, bilim ve teknolojiden karşılıklı yatırımlara pek çok alanda işbirliği imkanlarını ele aldık" dedi. Yapay zeka, yarı iletkenler ve batarya teknolojileri, inovasyon ve yenilenebilir enerji alanlarında ciddi potansiyel bulunduğunu vurguladı.

Erdoğan, iki ülkenin belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ilişkin olarak, "Asya Pasifik’teki ikinci büyük ticaret ortağımız Güney Kore’yle evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolarlık ticaret hacmine oldukça yaklaştık. 10 milyar dolar sınırını ortak gayretlerle çoktan aşmış durumdayız. Daha dengeli ticari ilişkiler için serbest ticaret anlaşmamızın gözden geçirilmesi ihtiyacına da dikkat çektim" ifadelerini kullandı.

Yatırımlara işaret eden Erdoğan, Hyundai’nin İzmit’teki fabrikasında elektrikli araç üretecek olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti ve "Ülkemizde yatırım yapacak, üretim ve istihdam sağlayacak Koreli şirketlere her türlü desteği vereceğimizi" söyledi. Erdoğan, bu yatırımın Togg’dan sonra yerli elektrikli araç üretim sürecini güçlendireceğini vurguladı.

Savunma sanayii işbirliği

Erdoğan, savunma sanayiinde müşterek projeleri çeşitlendirme hedefini dile getirerek, "Stratejik ortağımız Güney Kore’yle bugüne kadar savunma sanayiinde de önemli projelere imza attık. Altay tankı projemiz bunun en başarılı örneklerinden biri" dedi. Milli tankların teslimatının geçtiğimiz ay başladığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, ileriye dönük ortak adımlar atılacağını belirtti.

Nükleer enerji ve Sinop

Nükleer enerji başlığında ise Erdoğan, "Nükleer güç santrali kurulması konusunda da ilgili kurumlarımız arasında görüşmeler sürüyor" ifadelerini kullandı ve Kore Elektrik Şirketi ile Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptını önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung de Sinop Nükleer Güç Santrali projesine ilişkin müzakere ve teknik inceleme sürecinin sorunsuz ilerlemesi için iki hükümetin gerekli desteği vereceğini belirterek, "Bu konuda karşılıklı mutabakata vardık" dedi ve Kore’nin ileri nükleer teknoloji birikiminin Türkiye’ye katkı sunmasını temenni etti.

Bölgesel ve uluslararası meseleler: Filistin ve Ukrayna

Bölgesel meselelerin kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede Erdoğan, Filistin konusundaki duruşunu şu sözlerle dile getirdi: "Gazze’deki durum özelinde Türkiye ve Güney Kore olarak ateşkesin sürdürülmesini, masum insanların öldürülmemesini ve iki devletli çözümü savunuyoruz. 1967 yılı sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması adil ve sürdürülebilir barışın temel koşuludur. Bu çerçevede Türkiye olarak henüz bu yönde adım atmamış tüm dost, kardeş ve müttefik ülkelerden Filistin devletini tanımalarını bekliyoruz".

Ukrayna bağlamında Erdoğan, çatışmaların durması ve tarafların müzakere masasına döndürülmesine yönelik diplomatik çabaları vurgulayarak, "İstanbul süreci" başta olmak üzere barışa yönelik diplomatik girişimlere destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Lee Jae Myung’in açıklamaları ve KEK'in yeniden başlaması

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, savunma alanında karşılıklı güven temelinde önemli adımlar atıldığını ifade etti: "Ortak üretim, teknoloji iş birliği ve eğitim temasları gibi savunma alanındaki iş birliğimizi sürdürmek konusunda kararlıyız." Lee, Altay projesini başarılı bir örnek olarak gösterdi ve bu tür iş birliklerinin bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağını belirtti.

Ekonomik iş birliğine ilişkin olarak Lee, iki ülkenin Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarının 10 yıl aradan sonra yeniden başlatılmasına ilişkin uzlaşıya vardıklarını açıkladı.

Sonuç olarak, Erdoğan ve Lee Jae Myung arasında imzalanan anlaşmalar ve yapılan görüşmeler, Türkiye‑Güney Kore ilişkilerinde enerji, savunma, ticaret ve nükleer enerji başta olmak üzere kapsamlı bir iş birliği döneminin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

