Aksaray Cezaevi'nde Olağanüstü Hal Tatbikatı: 112 ve AFAD Alarmda

Aksaray Ceza ve İnfaz Kurumunda düzenlenen olağanüstü hal tatbikatı, 112'ye gelen ihbarla başladı; polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri alarma geçti.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 18:08
Aksaray Cezaevi'nde Olağanüstü Hal Tatbikatı: 112 ve AFAD Alarmda

Aksaray Cezaevi'nde Olağanüstü Hal Tatbikatı

Tatbikat, 112'ye gelen ihbarla ekipleri alarma geçirdi

Aksaray’da bulunan Ceza ve İnfaz Kurumunda gerçekleştirilen olağanüstü hal tatbikatı, kurum güvenliği ve acil durum yönetimini test etmek amacıyla düzenlendi.

Kimsenin önceden haberi olmadığı tatbikat, bir ihbarın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle başladı. İhbar üzerine kısa sürede polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri alarma geçti ve olay yerine yönlendirildi.

Tatbikat sırasında cezaevi personelinin müdahale süreleri ile ekipler arası koordinasyon sınandı. Olay yerinde ayrıca cezaevi polis ve cezaevi jandarması tarafından güvenlik önlemleri çerçevesinde alan adeta abluka altına alındı.

Yetkililer, yapılan tatbikatın olası acil durumlara karşı hazırlık ve müdahale kabiliyetinin güçlendirilmesi açısından önemli bir deneyim olarak kayda geçtiğini belirtti.

AKSARAY'DA CEZAEVİNDE DÜZENLENEN OLAĞANÜSTÜ HAL TATBİKATI EMNİYET VE SAĞLIK, İTFİYE VE KURTARMA...

AKSARAY'DA CEZAEVİNDE DÜZENLENEN OLAĞANÜSTÜ HAL TATBİKATI EMNİYET VE SAĞLIK, İTFİYE VE KURTARMA EKİPLERİNİ ALARMA GEÇİRDİ.

AKSARAY'DA CEZAEVİNDE DÜZENLENEN OLAĞANÜSTÜ HAL TATBİKATI EMNİYET VE SAĞLIK, İTFİYE VE KURTARMA...

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı — Vali Çelik'ten Çağrı
2
Devrek'te Evde Ölü Bulunan Kişi: Yüksel Karapınar (60)
3
İnegöl'de Servis Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 11 Yaralı
4
Yalova'da Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Taciri Yakalandı
5
Emine Erdoğan Karadeniz Ereğli'de Özel Eğitim Kampüsü Açılışında Erişilebilirlik Vurgusu
6
TMSF'nin Seyhan Belediyesi Hesaplarına Bloke Koyduğu İddiası
7
Tunceli'ye 6 Milyon TL'lik 'Engelsiz Nefes Evi'

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?