Aksaray Cezaevi'nde Olağanüstü Hal Tatbikatı: 112 ve AFAD Alarmda

Aksaray Cezaevi'nde Olağanüstü Hal Tatbikatı

Tatbikat, 112'ye gelen ihbarla ekipleri alarma geçirdi

Aksaray’da bulunan Ceza ve İnfaz Kurumunda gerçekleştirilen olağanüstü hal tatbikatı, kurum güvenliği ve acil durum yönetimini test etmek amacıyla düzenlendi.

Kimsenin önceden haberi olmadığı tatbikat, bir ihbarın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle başladı. İhbar üzerine kısa sürede polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri alarma geçti ve olay yerine yönlendirildi.

Tatbikat sırasında cezaevi personelinin müdahale süreleri ile ekipler arası koordinasyon sınandı. Olay yerinde ayrıca cezaevi polis ve cezaevi jandarması tarafından güvenlik önlemleri çerçevesinde alan adeta abluka altına alındı.

Yetkililer, yapılan tatbikatın olası acil durumlara karşı hazırlık ve müdahale kabiliyetinin güçlendirilmesi açısından önemli bir deneyim olarak kayda geçtiğini belirtti.

