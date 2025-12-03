Aksaray'da 2 Günde 2 Çocuk Bıçaklandı

Aksaray’da okul çıkışı tartışma kavgaya dönüşünce 16 yaşındaki A.U., 15 yaşındaki O.M.'yi bacağından bıçakladı; dün ise 14 yaşındaki A.K.E. yaralanmıştı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 18:57
Aksaray'da 2 Günde 2 Çocuk Bıçaklandı

Aksaray'da 2 Günde 2 Çocuk Bıçaklandı

Okul çıkışı tartışma parktaki kavgaya dönüştü

Olay, Taşpazar Mahallesi 809. Sokak’ta bulunan parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışı parkta buluşan A.U. (16) ve O.M. (15) isimli çocuklar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.U., yanında taşıdığı bıçağı çıkararak O.M.'yi bacağından bıçakladı.

Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı çocuk, arkadaşlarının omuzunda ambulansa taşınırken, gazetecilere "Neden çekiyorsun?" diye tepki gösterdi. Olayı gerçekleştiren çocuk kayıplara karıştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Dün de bir çocuk bıçaklandı

Öte yandan dün Ereğli Kapı Mahallesi'nde 14 yaşındaki A.K.E. isimli çocuk, yine aynı yaştaki arkadaşı tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklanarak yaralanmıştı.

AKSARAY’DA OKUL ÇIKIŞI TARTIŞAN ÇOCUKLARIN TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞÜNCE 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK 15...

AKSARAY’DA OKUL ÇIKIŞI TARTIŞAN ÇOCUKLARIN TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞÜNCE 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK 15 YAŞINDAKİ ARKADAŞINI BACAĞINDAN BIÇAKLAYARAK YARALADI. DÜNDE ÇOCUK BIÇAKLANMA OLAYININ YAŞANDIĞI ŞEHİRDE 2 GÜNDE 2 ÇOCUK BIÇAKLANARAK YARALANDI.

AKSARAY’DA OKUL ÇIKIŞI TARTIŞAN ÇOCUKLARIN TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞÜNCE 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK 15...

İLGİLİ HABERLER

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı — Vali Çelik'ten Çağrı
2
Devrek'te Evde Ölü Bulunan Kişi: Yüksel Karapınar (60)
3
İnegöl'de Servis Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 11 Yaralı
4
Yalova'da Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Taciri Yakalandı
5
Emine Erdoğan Karadeniz Ereğli'de Özel Eğitim Kampüsü Açılışında Erişilebilirlik Vurgusu
6
TMSF'nin Seyhan Belediyesi Hesaplarına Bloke Koyduğu İddiası
7
Tunceli'ye 6 Milyon TL'lik 'Engelsiz Nefes Evi'

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?