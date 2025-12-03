Aksaray'da 2 Günde 2 Çocuk Bıçaklandı

Okul çıkışı tartışma parktaki kavgaya dönüştü

Olay, Taşpazar Mahallesi 809. Sokak’ta bulunan parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışı parkta buluşan A.U. (16) ve O.M. (15) isimli çocuklar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.U., yanında taşıdığı bıçağı çıkararak O.M.'yi bacağından bıçakladı.

Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı çocuk, arkadaşlarının omuzunda ambulansa taşınırken, gazetecilere "Neden çekiyorsun?" diye tepki gösterdi. Olayı gerçekleştiren çocuk kayıplara karıştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Dün de bir çocuk bıçaklandı

Öte yandan dün Ereğli Kapı Mahallesi'nde 14 yaşındaki A.K.E. isimli çocuk, yine aynı yaştaki arkadaşı tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklanarak yaralanmıştı.

AKSARAY’DA OKUL ÇIKIŞI TARTIŞAN ÇOCUKLARIN TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞÜNCE 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK 15 YAŞINDAKİ ARKADAŞINI BACAĞINDAN BIÇAKLAYARAK YARALADI. DÜNDE ÇOCUK BIÇAKLANMA OLAYININ YAŞANDIĞI ŞEHİRDE 2 GÜNDE 2 ÇOCUK BIÇAKLANARAK YARALANDI.