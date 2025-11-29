Aksaray'da Alkollü Sürücü Yakalandı: Ehliyeti Daimi İptal Edildi

Aksaray'da alkollü sürücü polis takibiyle yakalandı

Hacılar Harmanı Mahallesi, Makas Kavşağı ve E-90 bağlantısı

Edinilen bilgiye göre, 68 EC 085 plakalı hafif ticari araçta seyir halinde alkollü olduğu yönünde ihbar alan Aksaray Emniyeti harekete geçti. Araç, Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) kayıtlarından izlenerek Makas Kavşağında tespit edildi ve bölgeye çok sayıda trafik ile asayiş ekibi sevk edildi.

Kavşaktan E-90 karayoluna çıkmaya çalışırken polis ekiplerinin müdahalesiyle durdurulan araçtan indirilen sürücü Ramazan Han Ö. (24) ile yolcu Cumali E. (22) hakkında işlem yapıldı. Trafik ekiplerinin alkol testi sonucu, sürücünün 0.86 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücü sorgulamasında aday sürücü olduğu tespit edildiği için, alkollü araç kullanma nedeniyle sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Ayrıca sürücüye 9.267 lira idari para cezası uygulandı.

Olay yerinde alınan önlemlerin ardından hafif ticari araç, araç sahibi olan yolcu konumundaki arkadaşına teslim edildi.

