Aksaray'da Parkta 'Yan Baktın' Kavgası: 16 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı

Fatih Mahallesi Tematik Park'ta saldırı

Olay, Fatih Mahallesi Tematik Park içerisinde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen yaşı küçük olduğu değerlendirilen iki şüpheli, parkta oturan 16 yaşındaki K.B.'nin oturduğu banka gelerek 'yan bakıyorsun' diyerek tartışma başlattı.

Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce, şüphelilerden birisi yanında taşıdığı bıçağı çıkararak K.B.'yi bacağından yaraladı. Yaralanan çocuk çevreden yardım isterken, iki şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayı gerçekleştiren iki çocuk ise kayıplara karıştı.

