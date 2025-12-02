Aksaray'da Telefon Dolandırıcısı Taksisinde 5,5 Milyonluk Altınla Yakalandı

Olayın Detayları

Aksaray polisinin Ankara kara yolu üzerindeki rutin kontrolü sırasında 06 plakalı bir taksi şüphe üzerine durduruldu. Ehliyet ve ruhsat kontrollerinde sürücünün tedirgin hareketleri ekiplerin dikkatini çekti.

Yapılan aramada, 5,5 milyon değerinde 99 adet ata altını, 18 adet bilezik ve 17 bin 400 lira nakit para ele geçirildi.

Sürücü üzerine yapılan sorgulamada, şahsın kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yöntemiyle Ankara ilinden vatandaşları mağdur ettiği tespit edildi. Şüphelinin ismi V.E.M. olarak kaydedildi.

Gözaltına alınan V.E.M. ve ele geçirilen malzemeler adli işlemler için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine kondu.

