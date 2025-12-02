Aksaray'da Telefon Dolandırıcısı Taksisinde 5,5 Milyonluk Altınla Yakalandı

Aksaray’da durdurulan 06 plakalı takside, telefon dolandırıcısı olduğu belirlenen sürücü V.E.M., 5,5 milyon değerinde altınla yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 16:08
Aksaray'da Telefon Dolandırıcısı Taksisinde 5,5 Milyonluk Altınla Yakalandı

Aksaray'da Telefon Dolandırıcısı Taksisinde 5,5 Milyonluk Altınla Yakalandı

Olayın Detayları

Aksaray polisinin Ankara kara yolu üzerindeki rutin kontrolü sırasında 06 plakalı bir taksi şüphe üzerine durduruldu. Ehliyet ve ruhsat kontrollerinde sürücünün tedirgin hareketleri ekiplerin dikkatini çekti.

Yapılan aramada, 5,5 milyon değerinde 99 adet ata altını, 18 adet bilezik ve 17 bin 400 lira nakit para ele geçirildi.

Sürücü üzerine yapılan sorgulamada, şahsın kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yöntemiyle Ankara ilinden vatandaşları mağdur ettiği tespit edildi. Şüphelinin ismi V.E.M. olarak kaydedildi.

Gözaltına alınan V.E.M. ve ele geçirilen malzemeler adli işlemler için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine kondu.

AKSARAY’DA POLİSİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUĞU TİCARİ TAKSİDE TELEFON DOLANDIRICI OLDUĞU TESPİT...

AKSARAY’DA POLİSİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUĞU TİCARİ TAKSİDE TELEFON DOLANDIRICI OLDUĞU TESPİT EDİLEN ŞAHIS 5,5 MİLYON DEĞERİNDE ALTINLARLA BİRLİKTE YAKALANDI. ŞÜPHELİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONDU.

AKSARAY’DA POLİSİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUĞU TİCARİ TAKSİDE TELEFON DOLANDIRICI OLDUĞU TESPİT...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaplı’da Rampadan Düşen Otomobil 8 Metreden Park Halindeki Aracın Üzerine Çıktı
2
Samsun'da Silahlı Saldırı: 1’i Çocuk 7 Kişi Tutuklandı
3
Erbaa'da elektrik kontağı yangını: Tek katlı ev küle döndü
4
Erzincan Belediyesi Zabıta'dan Tandır ve Lavaş Üreticilerine Sıkı Denetim
5
Bulgaristan’da Protestolar: Gözaltı 71’e Yükseldi, Bütçe Geri Çekildi
6
İzmit'te İnşaat Çalışması Yatak Odasının Duvarını Yıktı
7
Aydın'da Silahlı Yaralama: Şüpheli Ö.S. Tutuklandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde