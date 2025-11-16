Aksaray'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı — 7 Yaralı

Kaza Anı ve İlk Müdahale

Kaza, Eskil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Caddesi üzerinde seyreden Mehmet A. idaresindeki 42 BTR 45 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan Zarife E. yönetimindeki 68 ACM 697 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sürücüler ve Z.A., İ.E., A.E., R.A. ve N.A. olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Müdahale ve Hastane Süreci

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra şahısları Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma

Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

