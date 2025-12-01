Aksaray'da Trafik Kazası: Yakınını Görünce Kalp Krizi Geçirdi

Aksaray'da iki aracın çarpışması sonrası olay yerine gelen İ.Y. (55), yakınının kazasını görünce kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 14:48
Aksaray'da Trafik Kazası: Yakınını Görünce Kalp Krizi Geçirdi

Aksaray'da Trafik Kazası: Yakınını Görünce Kalp Krizi Geçirdi

Kaza ve Müdahale

Aksaray'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında, olay yerine gelen sürücünün yakını İ.Y. (55) kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Küçükbölcek Mahallesi Sanayi Üst Geçidi altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.P. idaresindeki 42 AGH 589 plakalı Volkswagen marka minibüs ile 06 CKF 122 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken kazada yaralanan olmadı.

Kazayı haber alan sürücü E.P.'nin yakını İ.Y. (55), olay yerine geldiğinde fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan adama ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve yakınları yaptı.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, İ.Y.'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kalp masajı yapılarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan şahsın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

AKSARAY’DA 2 ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASINDA OLAY YERİNE...

AKSARAY’DA 2 ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASINDA OLAY YERİNE GELEN SÜRÜCÜNÜN YAKINI KALP KRİZİ GEÇİREREK HASTANEYE KALDIRILDI.

AKSARAY’DA 2 ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASINDA OLAY YERİNE...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hong Kong'da Wang Fuk Court Yangınında Can Kaybı 151'e Yükseldi
2
Bozdoğan Belediyesi, İsmet Sezgin Lisesi’nde Çevre ve Kaldırım Çalışmasını Tamamladı
3
Birol Öztürk'ün Kitapları Storytel Kütüphanesine Eklendi
4
Selçuklu'da Atık Kumbaram Projesi Sürüyor — 2 bin 130 Ton Geri Kazanıldı
5
Karabük'te Tefecilik Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
6
Şahinbey Belediyesi Aralık Meclis Toplantısı: 13 Madde Komisyonlara Havale Edildi
7
ÜNİPERSEN Başkanı Güzel’den YÖK’e Mektup: İdari Personele Tayin Hakkı ve Tazminat Talebi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı