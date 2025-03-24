Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

Aksaray halkı, Antalya ile Kayseri arasında yapılacak yüksek hızlı tren projesi ile ulaşımda dev bir adım atıyor.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 11:21
Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

Aksaraylılara Yeni Ulaşım Müjdesi!

Antalya ile Kayseri arasında hayata geçirilmesi planlanan devasa yüksek hızlı tren (YHT) projesi devreye alındı. Uzun zamandır Aksaray halkının müjdesini beklediği habere nihayet geldi. Bu proje sayesinde Aksaray’dan, Türkiye'nin dört bir yanına ulaşım kolaylaşacak.

Aksaray YHT Projesi Nedir?

Aksaray YHT Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliğiyle yürütülüyor. Proje, Antalya'dan başlayıp Konya ve Aksaray üzerinden Nevşehir'e uzanarak Kayseri'de son bulacak olan yüksek hızlı tren hattıdır. Çalışmaların başladığı ifade edilen bu projenin tamamlandığında 607 kilometrelik bir ağı oluşturması öngörülüyor. Böylece Aksaray, sadece bir durak olmaktan çıkarak bölgenin ulaşım ve ekonomik anlamda bir "süper merkezi" haline gelecek.

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Ulaşım

Projenin gerçekleştirilmesiyle birlikte Aksaraylılar için büyük şehirlere ulaşım artık bir çile olmaktan çıkacak. Aksaray'dan hızlı trenle ulaşım süreleri ise şu şekilde planlanıyor:

  • Aksaray – Antalya: Sadece 2 saat içinde ulaşım imkanı sağlanacak.

Konya-Aksaray arasındaki ikinci kritik etabın inşaat çalışmalarının 2031 yılında başlayacağı belirtildi. Aksaray-Kayseri arasındaki son etabın tamamlanmasıyla birlikte projenin bütünüyle 2037 senesinde hayata geçmesi hedefleniyor. Konya'dan Manavgat yönüne ilerleyen ana hattın, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Serik ve Alanya'ya kadar uzatılacağı bilgisi de paylaşıldı.

Ekonomik ve Turistik Etkileri

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ise projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu muazzam proje, şehrimize sadece ulaşım kolaylığı getirmekle kalmayacak, aynı zamanda turizm ve sanayi sektörlerimizin de adeta yeniden doğuşunu sağlayacak. Aksaray'ımızın cazibesi artacak ve yeni yatırımcılar için bir mıknatıs görevi görecektir" ifadelerini kullandı.

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