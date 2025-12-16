Başkan Yalçın Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı'nda

DOLAR
Başkan Mustafa Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tanıtım programında UNESCO'nun 15 Aralık kararını ve Talas'taki Türk dünyasına yönelik projeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 11:40
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 15 Aralık tarihinin UNESCO tarafından 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' ilan edilmesine ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programında yer aldı.

UNESCO kararına vurgu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla programa katıldığını belirten Başkan Yalçın, kararın önemini şu sözlerle ifade etti: "Bu anlamlı karar; Türk dilinin bin yıllara uzanan köklü geçmişinin, zenginliğinin ve taşıdığı kültürel mirasın uluslararası alanda güçlü biçimde tescillenmesi anlamına geliyor. UNESCO’nun kararıyla birlikte Türk dilinin köklü tarihi, kadim metinleri ve kültürel sürekliliği uluslararası düzeyde daha görünür hale gelmiştir. Son derece önemli ve gurur verici bir olay" dedi.

Talas'ın Türk Dünyasındaki rolü ve projeler

Başkan Yalçın, Talas'ın Türk dünyası için önemine dikkat çekerek ilçenin bu alandaki çalışmalarını anlattı. Yalçın, Türkçe Sokağı başta olmak üzere ilçenin Türk diline ve kültürüne katkı sağlayan projelerini sıraladı. Ayrıca Yunus Emre'nin divanının Vatikan Nüshasını hem orijinal haliyle hem de Türkçesiyle yayınlayarak kültüre kazandırdıklarını belirtti.

Geçen ay 14 ülkeden 54 şair ve yazarı ilçede ağırlayarak Türkçe üzerine etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Yalçın, ilçeye kazandırılan eserler arasında Azerbaycan Kardeşlik Parkı, Şuşa Evi, İsa Bulağı, Hocalı Parkı ve Hocalı Anıtı'nın bulunduğunu vurguladı. Yalçın, Talas'ı "Türk dünyasının gözde şehirlerinden birisi" olarak tanımlayıp, alınan kararın 350 milyonluk Türk dünyasına hayırlı olmasını diledi.

