Akşehir’de Motosiklet Hırsızı Yakalandı ve Tutuklandı

Konya Akşehir'de motosiklet çalan E.Ç., güvenlik kamera görüntüleriyle tespit edilip yakalandı; tutuklandı ve motosikleti sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 14:49
Konya’nın Akşehir ilçesinde çalınan motosiklet, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu sahibine teslim edildi; zanlı tutuklandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, polis merkezine başvurarak motosikletinin çalındığını bildiren vatandaşın şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı bölgede araştırma yapan ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Kimliği belirlenen E.Ç., çaldığı motosikletle birlikte evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma ve Sonrası

Ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

