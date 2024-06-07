Akşener'den Erdoğan görüşmesine ilk açıklama: Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifi değerlendirilecek

Akşener cephesinden Cumhurbaşkanı Yardımcılığı açıklaması: Devlette göreve hazır

Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından, yakın çevresinden önemli bir açıklama geldi. İYİ Parti Milletvekili Burak Akburak, Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada Akşener'e Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi gelmediğini belirtirken, gelebilecek bir teklifin değerlendirileceğini ifade etti.



Akburak, "Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi olursa değerlendirilir" şeklinde konuştu. Ayrıca Akşener'in devlet kademelerinde görev almaya hazır olduğunu vurgulayan Akburak, bu açıklamaların Akşener'in siyasi kariyerinde yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlandığını belirtti.

Akşener'in oğluyla ilgili çıkan "Paris Büyükelçisi olacak" iddialarına da değinen Akburak, Akşener'in bu iddialara son derece kızgın olduğunu ve oğluyla ilgili yapılan haberlere tepki gösterdiğini ifade etti.

Öte yandan Akburak, Akşener'in geleceğine dair spekülasyonlara da açıklık getirdi. Yeni parti kurma iddialarını yalanlayan Akburak, Akşener'in İYİ Parti'den ayrılması durumunda partinin varlığını sürdüremeyeceğini belirtti. Ayrıca Akşener'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme yapmayacağını da açıkladı.

Görüşmenin detaylarına ilişkin de konuşan Akburak, görüşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi üzerine gerçekleştiğini ve görüşme zamanının bir gün önceden belli olduğunu aktardı. Akburak ayrıca, bundan sonra Akşener'in sık sık gündemde olacağını da ifade etti.