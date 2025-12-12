DOLAR
PTT 185 Yaşında Pul Sergisi PTT Pul Müzesi'nde Açıldı

PTT ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle hazırlanan "PTT 185 Yaşında Pul Sergisi", PTT Pul Müzesi'nde açıldı; sergi 19 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 22:08
Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ile Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle hazırlanan "PTT 185 Yaşında Pul Sergisi" açıldı. Sergi, PTT Pul Müzesi'nde ziyaretçilerini 19 Aralık'a kadar ağırlayacak.

Açılış ve sergide öne çıkanlar

Sergide, milli ve uluslararası yarışmalarda altın madalya kazanmış; filatelistler tarafından yıllarca titizlikle hazırlanan koleksiyonlar yer alıyor. Açılış törenine PTT AŞ Genel Müdürü Dr. Hakan Gülten, Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Başkanı Ziya Ağaoğulları ve davetliler katıldı.

"Koleksiyonlarını vatandaşlarımızla buluşturmanın memnuniyetini yaşıyoruz"

Sergide konuşan PTT AŞ Genel Müdürü Dr. Hakan Gülten, "Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden günümüze kadar uzanan süreçte tedavüle sunulmuş binlerce pulun yer aldığı müzemizde sergimiz aracılığıyla milli ve uluslararası yarışmalarla altın madalyaya layık görülmüş ve filatelistlerimizin yıllarca uğraşarak hazırladıkları değerli koleksiyonlarını vatandaşlarımızla buluşturmanın memnuniyetini yaşıyoruz" dedi.

"Pullar bir ülkenin tarihini, doğasını ve değerlerini anlatan sessiz birer elçidir"

İlk posta okullarının filateli birikinin temel taşı olduğunu söyleyen Gülten, "Şüphesiz her pul içinde bulunduğu dönemi betimleyen bir sanat eseri, her koleksiyon ise bir milletin geçmişini ve kültürel birikimini gözler önüne seren kıymetli bir belgedir. Pullar bir ülkenin tarihini, doğasını ve değerlerini anlatan sessiz birer elçidir. PTT ailesi olarak bizler de hem yurt içinde hem de uluslararası alanda milyonlarca insana ulaşan geniş hizmet yelpazemiz içerisinde tarihimize, kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Filateli hizmetlerimiz de bu noktada PTT’mizin kurumsal hafızasını, milli kimliğini ve kültürel misyonunu en güçlü şekilde yansıtan alanların başında yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"PTT’nin 185 yılı geçmişinde biriktiren bir ruhu var"

Filatelistlerin PTT ve Posta idarelerinin özünü ve ruhunu oluşturduğunu ifade eden Gülten, "Sadece yaptığımız dağıtım işlemleri, mektupların dağıtımı ve devlet hizmetlerinden araçlara ulaştırmak değil. Bu şirketin bir ruhu var. 185 yıldır yaşayan, gelişen ve 185 yılı da geçmişinde biriktiren bir ruhu var. Bu ruhun da tamamını, özünü filatelisler oluşturuyor. Ve filatelistlerle tanıştıkça ve vakit geçirdikçe her seferinde daha iyi anlıyorum ki bu şirketin ruhunda ve özünde çok naif, emanetçi, güvenilir insanlar var. Bu sadece bir hobi kültürü değil. Bu bir sanat ve ülkenin değerlerine değer vermektir" diye konuştu.

