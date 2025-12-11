DOLAR
Trabzon Beşikdüzü'nde Restoranda Silahlı Saldırı — 8 Aralık Görüntüleri Ortaya Çıktı

Trabzon Beşikdüzü'nde 8 Aralık gecesi bir restoranda yaşanan silahlı saldırının görüntüleri yayımlandı; işletme sahibi 4 kurşunla yaralandı, şüpheliler aranıyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 17:35
Trabzon Beşikdüzü'nde Restoranda Silahlı Saldırı — 8 Aralık Görüntüleri Ortaya Çıktı

Trabzon Beşikdüzü'nde restoranda silahlı saldırı: Görüntüler ortaya çıktı

Olayın ayrıntıları ve soruşturma

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde, 8 Aralık gecesi saat 23.30 sıralarında bir restoranda yaşanan silahlı saldırının görüntüleri kamuoyuna yansıdı.

Edinilen bilgiye göre restorana gelen 4 kişilik grup, işletme sahibinden para talep etti. İddiaya göre, grup üyelerinden E.U. ve M.U. "Herkes bize haracını verecek" şeklinde bağırdı; diğer şüpheliler M.K. ve E.Ç. ise işletme sahibi ve müşterilere tehditlerde bulundu.

Tartışmanın büyümesi üzerine zanlılar, işletme sahibi O.H.'yı ayağından 4 kurşunla vurarak yaraladı. Saldırı sonrası bir süre yaralının başında bekleyen şüpheliler, daha sonra restoranda çalışan garsona da ateş etti; garsonun şans eseri yara almadığı öğrenildi.

Olay sırasında restoranda bulunan müşteriler ve garson, yaralanan işletme sahibine ilk müdahaleyi yaparken, kısa süre içinde polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı işletme sahibi ambulansla Trabzon Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görgü ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından polis ekipleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Görüntüler olayın seyrini ve saldırganların davranışlarını ortaya koyarken, soruşturma sürüyor.

