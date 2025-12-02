Akyazı'da Tarlada Park Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü

Yahyalı Mahallesi'nde çıkan yangında geriye yalnızca demir yığınları kaldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Yahyalı Mahallesi mevkiinde park halinde bulunan bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiyenin uzun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçtan geriye sadece demir yığınları kaldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı; yangının çıkış sebebi yetkililerce araştırılıyor.

