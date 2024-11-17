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Alacabel'e Mevsimin İlk Karı Düştü

Antalya-Konya yolu üzerindeki Alacabel, mevsimin ilk karı ile beyaza büründü ve ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 18:48
Alacabel'e Mevsimin İlk Karı Düştü

Alacabel'e Kar Yağdı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisine mevsimin ilk karı yağdı. Akseki-Seydişehir kara yolundaki bu bölge, kar yağışıyla birlikte adeta bir kış manzarası sunuyor.

Kar Manzarasında Eğlence

Bölgede kar yağışının etkili olduğu anlarda, araçlarıyla geçen birçok kişi yol kenarında durarak bu güzel manzarayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekti. Bazı ziyaretçiler ise kar topu oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Karaman'dan Antalya'nın Manavgat ilçesine giden Muhammed Ensar Ağca (26), Alacabel’de mevsimin ilk karını görmenin mutluluğunu yaşadı. "Burada olmak ve bu muhteşem manzarayı görmek harika," dedi.

Alacabel, kışın gelmesiyle birlikte hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisine mevsimin ilk karı yağdı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisine mevsimin ilk karı yağdı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisine mevsimin ilk karı yağdı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisine mevsimin ilk karı yağdı.

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