Alanya'da Apartmana Girdi, Altın ve Akrobasi Bisikletiyle Çıktı: Aile Yarım Milyon Zarar İddia Ediyor

Alanya'da apartmana giren hırsız, akrobasi bisikleti ve çantayla çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yürüyerek apartmana giren bir şüpheli, çıkışta akrobasi bisikleti ve çantayla görüntülere yansıdı. Evden akrobasi bisikleti, ziynet ve teknoloji eşyaları çalındığını söyleyen aile, zararın yarım milyon TL civarında olduğunu iddia ediyor.

Olayın detayları

Olay, Güllerpınarı Mahallesi Keykubat Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir binada gerçekleştirildi. İddialara göre, şüpheli apartmana girip 7'nci kattaki dairenin boş olmasını fırsat bilerek evde bulunan bir adet akrobasi (BMX) bisikleti, iki adet laptop, bir cep telefonu ve yaklaşık yarım milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını çantasına doldurdu ve kayıplara karıştı.

Mağdurun ifadesi

Hırsızlığın yaşandığı saatte annesi ile birlikte Antalya'ya giden Azizbek Ziyaev (23), olayı şu sözlerle anlattı: "21 Kasım günü ben ve annem işimiz olduğu için Antalya’ya gittik. Saat 15.18’de hırsızlık yaşanıyor. Yarım saat içerisinde apartmandan ayrılıyor. Evden 2 bilgisayar, 1 telefon ve altın pırlanta alıp gidiyor. Eve biz akşam 11.00’de geliyoruz. Geldiğimizde kardeşim ‘benim bilgisayarı gördünüz mü?’ diye soruyor. Ben de bilgisayarı ararken bisikletimin olmadığını görüyorum. Sonra annem olayın farkına varıyor. Annem hemen benim altınlarıma ve pırlantalarıma bakın diyor. O sırada bakıyoruz, hiçbir şey yok".

Güvenlik kamerası kayıtları ve soruşturma

İş yerine ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin apartmana girerken rahat tavırlar sergilediği, ancak apartmandan bisiklet ve çantayla çıkarken aceleci davrandığı görülüyor. Aile, uğradıkları yarım milyonu aşan zararın bir an önce karşılanmasını ve şüphelinin yakalanmasını istiyor.

Aile şikayetçi oldu; Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

