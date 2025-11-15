Alanya'da Jandarma Operasyonu: 500 Gram Kubar Esrar ve 126 Lyrica Ele Geçirildi

Alanya'da jandarma ekiplerinin operasyonunda M.E.Y.'nin evinde 500 gram kubar esrar, 126 Lyrica hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:59
Alanya'da Jandarma Operasyonu: 500 Gram Kubar Esrar ve 126 Lyrica Ele Geçirildi

Alanya'da jandarma operasyonu: 500 gram kubar esrar ve 126 Lyrica ele geçirildi

Şüpheli M.E.Y.'nin adresinde arama yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli M.E.Y.'nin adresine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 500 gram kubar esrar, 126 adet Lyrica hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve süreç jandarma tarafından yürütülüyor.

ANTALYA'NIN ALANYA İLÇESİNDE JANDARMANIN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA BİR ŞÜPHELİNİN EVİNDE...

ANTALYA'NIN ALANYA İLÇESİNDE JANDARMANIN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA BİR ŞÜPHELİNİN EVİNDE YAPILAN ARAMADA 500 GRAM KUBAR ESRAR VE 126 ADET LYRİCA HAP ELE GEÇİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaşehir'de Trafik Kazası: 1 Polis Memuru Şehit, 1 Ağır Yaralı
2
Sivas'ta Yoğun Kar Nedeniyle Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
3
Alanya'da Jandarma Operasyonu: 500 Gram Kubar Esrar ve 126 Lyrica Ele Geçirildi
4
Muğla Ula'da Trafik Kazası: Beton Bariyere Çarpan Kadın Öldü
5
Didim'de Emekli Aslan Arslan Keçileriyle Köy Hayatına Döndü
6
Bağlar İlçe Başkanı Ferit Avcıkıran STK Temsilcileriyle Buluştu
7
Adıyaman’da 350 bininci konutun anahtarı 15 Kasım’da teslim edilecek

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı