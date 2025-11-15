Alanya'da jandarma operasyonu: 500 gram kubar esrar ve 126 Lyrica ele geçirildi
Şüpheli M.E.Y.'nin adresinde arama yapıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli M.E.Y.'nin adresine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada 500 gram kubar esrar, 126 adet Lyrica hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve süreç jandarma tarafından yürütülüyor.
