Alanya'da Kafa Kafaya Kaza: 2 Yaralı, Kaza Anı Kamerada

Alanya'da Kafa Kafaya Kaza: 2 Kişi Yaralandı
Oba Mahallesi'ndeki çarpışma güvenlik kamerasına yansıdı
Kaza, saat 19.00 sıralarında Alanya’nın Oba Mahallesi Hatipoğlu Caddesi’nde meydana geldi.
M.Ş. (72) yönetimindeki 07 NIL 82 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen N.G. (52) idaresindeki Isuzu marka 07 NAM 24 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.Ş. ile yanında yolcu olarak bulunan G.Ş. (70) yaralandı.
Yaralılar ambulansla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
