Alanya'da Kafa Kafaya Kaza: 2 Yaralı, Kaza Anı Kamerada

Alanya Oba Mahallesi'nde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; kaza anı işyeri güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar ALKÜ Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 09:46
Alanya'da Kafa Kafaya Kaza: 2 Yaralı, Kaza Anı Kamerada

Alanya'da Kafa Kafaya Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Oba Mahallesi'ndeki çarpışma güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Alanya’nın Oba Mahallesi Hatipoğlu Caddesi’nde meydana geldi.

M.Ş. (72) yönetimindeki 07 NIL 82 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen N.G. (52) idaresindeki Isuzu marka 07 NAM 24 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.Ş. ile yanında yolcu olarak bulunan G.Ş. (70) yaralandı.

Yaralılar ambulansla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI. KAZA ANI İSE...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI. KAZA ANI İSE BİR İŞYERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI. KAZA ANI İSE...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaşehir'de Trafik Kazası: 1 Polis Memuru Şehit, 1 Ağır Yaralı
2
Sivas'ta Yoğun Kar Nedeniyle Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
3
Alanya'da Jandarma Operasyonu: 500 Gram Kubar Esrar ve 126 Lyrica Ele Geçirildi
4
Muğla Ula'da Trafik Kazası: Beton Bariyere Çarpan Kadın Öldü
5
Didim'de Emekli Aslan Arslan Keçileriyle Köy Hayatına Döndü
6
Bağlar İlçe Başkanı Ferit Avcıkıran STK Temsilcileriyle Buluştu
7
Adıyaman’da 350 bininci konutun anahtarı 15 Kasım’da teslim edilecek

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı