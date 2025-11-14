Alanya'da Sokakta Kadına Makaslı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolda yürüyen bir kadına önce yumruk atıp ardından makasla yüzünü yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay

Olay, geçtiğimiz günlerde Alanya'nın Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen A.H. isimli Ukrayna uyruklu kadın, karşı yönden gelen Abdulmutalip T. (27) ile karşılaştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle zanlı, önce kadına yumruk attı, ardından elindeki makasla kadının yüzünü çizdi. Şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı.

Saldırıya uğrayan kadının yüzüne dikiş atıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin Yakalanması ve İfadesi

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri saldırganın Abdulmutalip T. olduğunu tespit etti. Zanlı, akşam saatlerinde evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlının ifadesinde, "Psikolojim çok kötüydü. Bir anda kadına vurdum ve sürüklemeye başladım. Ne yaptığımın farkında değildim. Çok pişmanım, özür dilerim" dediği öğrenildi.

Yasal Süreç

Alanya Sulh Ceza Hakimliğince hakim karşısına çıkarılan Abdulmutalip T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

