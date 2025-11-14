Alaplı'da Nova Doğa Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kulübü Açıldı

Alaplı'da yeni gündüz bakım evi ve çocuk kulübü hizmete girdi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Nova Doğa Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kulübü düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış, Alaplı Çayboyu’nda gerçekleştirildi.

Açılış törenine yoğun katılım

Törene; Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Altan Güngör, Alaplı TSO Başkanı Selçuk Oktay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, siyasi parti temsilcileri, STK ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program dua ile başladı.

Protokol konuşmaları

Açılışta konuşan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen şehit haberlerine değinerek, "Türkiye’nin başı sağ olsun, 20 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin, acımız büyük." ifadelerini kullandı. Tekin, tesisi "eğitimin başlangıç noktası olan önemli bir yer" olarak nitelendirip, işletmeyi ilçeye böyle bir tesis kazandırdığı için tebrik etti.

Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt da şehitleri anarak tesisin hayırlı olmasını diledi. Bozkurt, "Şehitlerimiz var. Acımız büyük. Nova Doğa Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kulübü Alaplı’mıza hayırlı olsun. Yarının gençleri burada yetişecek. Alaplı’da hem kamu hem özel sektör yatırımları devam ediyor" diye konuştu.

Tesis gezildi, bilgiler alındı

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, tesisin bölümlerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

