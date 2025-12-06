Alaplı Kavukkavla Tünelinde Kaza: 4 Kişi Ağır Yaralandı

Gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, gece saatlerinde Kavukkavla mevkii tünel girişinde bir trafik kazası meydana geldi. Olayda 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Alaplı ilçesi Kıran Köyü Kavukkavla mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Akçakoca istikametinden Alaplı istikametine seyir halinde olan sürücü A.T,(20) idaresindeki 34 ZG 2311 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü A.T,(20) ile yolcular Y.T, (17), N,T, (39) ve H,Y. Tufan (7) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

