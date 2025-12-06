Ormana'ya "En İyi Turizm Köyü" Tabelası Yerleştirildi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ormana Mahallesi'ne UNWTO'nun "Best Tourism Villages 2024" kapsamında verilen "En İyi Turizm Köyü" tabelasını yerleştirdi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 11:03
Antalya Valisi Hulusi Şahin, İbradı ziyareti kapsamında Ormana Mahallesi’ne "En İyi Turizm Köyü" unvanı tabelasını yerleştirdi.

Taş-ahşap mimarisi, düğmeli evleri ve 57 yıldır sürdürülen geleneksel Üzüm Festivali ile kırsal turizmin güçlü örneklerinden olan Ormana, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)'nun "Best Tourism Villages 2024" programı kapsamında "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" seçildi.

Tören ve Önemi

Tabela düzenlenen törenle Ormana Mahallesi’ne yerleştirildi. Törene Vali Hulusi Şahin, İbradı Kaymakamı Berk Acar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu ile vatandaşlar katıldı. Alınan unvan, bölgenin sürdürülebilir turizm potansiyelinin uluslararası düzeyde tanıtımı ve tescili açısından büyük önem taşıyor.

İbradı’nın El Sanatlarına Değer Katan Kurs

Törenin ardından Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, İbradı’nın köklü kültürünü yaşatan bez ayağı dokuma, geleneksel el dokuması ve çarpana dokuma gibi birçok dokuma türünün öğretildiği Halk Eğitim Merkezi Yöresel Bez Dokuma Kursunu ziyaret etti. Ziyarette, kurs kapsamında yürütülen çalışmalar ve üretilen yöresel ürünler hakkında bilgi aldı.

Gülay Diri Ziyareti ve Ödül Bilgisi

İbradı ziyareti kapsamında Vali Şahin ve eşi, Teke Yöresi türkülerini kendine özgü ses tonuyla icra eden sanatçı Gülay Diri'yi ziyaret etti. Ziyarette, Gülay Diri’nin çalışmalarını yerinde dinleyen Vali Şahin ve eşi Ebru Şahin, geleneksel müzik kültürüne katkılarından dolayı sanatçıya teşekkür etti.

Gülay Diri, 27 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni’nde Yaşayan İnsan Hazinesi ilan edilmiş; ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilmişti.

