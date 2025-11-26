Alaşehir’de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Alaşehir'de düzenlenen operasyonda N.E. (34) gözaltına alındı; 14 sentetik ecza hapı, 0.98 g metamfetamin ve 51 parça sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 17:16
Barış Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekiplerinin sokak çalışmaları kapsamında Barış Mahallesi’ndeki bir ikamete operasyon düzenlendi.

Operasyonda, N.E. (34) isimli şüphelinin üzerinde ve ikamette yapılan aramada; 14 adet sentetik ecza hapı, 0.98 gram metamfetamin ile 51 parça A4/peçete sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

