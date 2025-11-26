Alaşehir’de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Barış Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekiplerinin sokak çalışmaları kapsamında Barış Mahallesi’ndeki bir ikamete operasyon düzenlendi.

Operasyonda, N.E. (34) isimli şüphelinin üzerinde ve ikamette yapılan aramada; 14 adet sentetik ecza hapı, 0.98 gram metamfetamin ile 51 parça A4/peçete sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ YAPTIĞI TESPİT EDİLEN BİR ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.