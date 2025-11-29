Aleksandre Elisaşvili Gözaltına Alındı: Tiflis Mahkemesi'ne Kundaklama Girişimi

Gürcistan muhalefet lideri Aleksandre Elisaşvili, Tiflis Şehir Mahkemesi evrak dairesini kundaklama girişimiyle gözaltına alındı; olayda bir güvenlik görevlisi yaralandı.

Olay ve soruşturma detayları

Vatandaşlar Partisi Genel Başkanı ve 'Güçlü Gürcistan' koalisyonu liderlerinden Aleksandre Elisaşvili, Tiflis Şehir Mahkemesi'nin evrak dairesi birimini kundaklama girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Elisaşvili, sabah saatlerinde yüzünü gizleyerek evrak dairesinin dış cephe camını çekiçle kırdıktan sonra içeri girerek birime ait eşyalar, teknik ekipman ve dökümanlara benzin döküp binayı yakmaya çalıştı.

Bakanlık, Elisaşvili'nin olay sırasında yanındaki ateşli silahı kullanarak mahkeme güvenlik görevlilerine direnç gösterdiğini ve fiziksel saldırıda bulunduğunu bildirdi. Güvenlik servisi çalışanları müdahale ederek Elisaşvili'yi durdurdu ve olay yerinde gözaltına aldı.

Müdahale sırasında bir güvenlik görevlisi yaralanarak hastaneye kaldırıldı; Elisaşvili de gözaltına alınırken direniş gösterdiği için yaralandı. Polis, olayda kullanıldığı bildirilen araç-gereçleri delil olarak ele geçirdi.

Soruşturma, Gürcistan Ceza Kanunu’nun 19-187. maddesi kapsamında sürdürülüyor. Bakanlığın yayınladığı görüntülerde müdahale sonrasında muhalif liderin yüzünde darp izleri görüldüğü aktarıldı.

