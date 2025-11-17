Alev Alan Araçtan 5 Kişiyi Kurtardı — AFAD Görevlisine Başarı Belgesi

Bayburt Gökçedere'de takla atıp yanan araçta sıkışan 5 kişiyi kurtaran AFAD teknisyeni Abdurrahman Avcı'ya Vali Mustafa Eldivan başarı belgesi verdi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 17:16
Bayburt Gökçedere'de kahramanca müdahale

Bayburt’un Gökçedere Beldesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan ve ardından alev alan araçta sıkışan 5 kişiyi kurtaran İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Teknisyeni Abdurrahman Avcı'ya Vali Mustafa Eldivan tarafından başarı belgesi takdim edildi.

Vali Mustafa Eldivan şöyle dedi: "Personelimiz, yıllık izni nedeniyle Erzincan’a gitmek üzere yola çıktığı sırada kazayı fark ederek büyük bir refleksle olay yerine müdahale etmiş, yanan araçta sıkışan 5 vatandaşımızı sağ salim çıkarmıştır. Bu cesaret ve insanlık örneği, devletimizin fedakâr personelinin ne denli sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini bir kez daha göstermiştir. Kendisine tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Avcı'nın anında müdahalesi, yerel yetkililerce takdir edildi.

