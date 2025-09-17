Ali Yüksel'den TBMM'de 'Gazze Dostluk Grubu' Kurulması Çağrısı

Yeniden Refah Konya Milletvekili Ali Yüksel, TBMM'de 'Gazze Dostluk Grubu' kurulması için girişim başlatacağını açıkladı; Tunus ve Katar sürecini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 14:43
Yeniden Refah Partisi'nden Meclis girişimi

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, TBMM'de "Gazze Dostluk Grubu" kurulması için girişimlerde bulunacaklarını duyurdu.

Yüksel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere bazı milletvekilleriyle birlikte Tunus'a gittiklerini hatırlattı. Ancak, Tunus'ta İsrail'in dronlarla filoya saldırması sonrasında planların değiştiğini ve filoya katılamadan döndüklerini anlattı.

Yüksel, Katar'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi nihai bildirisinde Küresel Sumud Filosu'ndan söz edilmemesini eleştirdi. Bu durumun, Gazze'de yaşanan katliamın müsebbiplerinin cüret ve cesaretini artırdığını söyledi.

Mecliste "Gazze Dostluk Grubu" kurulması yönünde adımlar atacaklarını belirten Yüksel, belediyelere yönelik çağrısını şu sözlerle yineledi: "Belediyelerimize, cadde, meydan, bina ve parklara 'Gazze' adının verilmesi için çağrıda bulunuyoruz. Herkesin yapacağı bir şeyler olabilir."

Yüksel'in açıklamaları, Meclis içinde ve yerel yönetimlerde Gazze'ye destek amaçlı somut adımlar atılması çağrısını güçlendiriyor.

