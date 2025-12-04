Aliağa Adliyesine 34 Lojman Müjdesi

Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfı, Aliağa Siteler Mahallesi'nden 34 daire alarak Aliağa Adliyesi personeline lojman tahsis etti; yeni adliye inşaatı sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:56
Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfı’ndan destek

Aliağa’da 2025 yılında temeli atılan adliye binasının yapımı hızla devam ederken, adliye personeline lojman müjdesi geldi.

Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfı, Aliağa Siteler Mahallesi’nde üç bloktan oluşan bir siteden toplam 34 daire satın alarak Aliağa Adliyesine lojman olarak tahsis etti.

1981 yılından bu yana faaliyet gösteren Vakıf, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığına tahsis edilmek üzere Siteler Mahallesi’ndeki siteden 34 dairenin alımına ilişkin protokolü imzaladı. Protokole Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran ile inşaatı üstlenen şirketin yetkilileri imza attı.

Protokol imza programında konuşan Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, lojman alım sürecine katkılarından dolayı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Bakan Yardımcısı Ramazan Can'a teşekkürlerini sundu.

Vakıf tarafından 34 dairenin satın alınmasıyla Aliağa adalet teşkilatının önemli bir ihtiyacı karşılanmış oldu. 2025 yılında yapımına başlanan yeni Aliağa Adliyesinin tamamlanmasıyla birlikte, ilçedeki adalet teşkilatı modern ve nitelikli koşullarda hizmet verebilecek.

