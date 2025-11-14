Aliağa Belediyesi Karate Kursu'nda 75 Sporcu Yeni Kuşaklarına Kavuştu

Aliağa Gençlik Merkezi Karate Kursu'nun 2025 Ekim kuşak sınavında 75 sporcu bir üst kuşağa yükseldi; töreni Başkan Serkan Acar sundu, takım Yıldızlar Ligi'ne hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 15:14
Aliağa Gençlik Merkezi Karate Kursu'nun 2025 Ekim dönemi kuşak sınavında 75 sporcu bir üst seviyeye geçti. Yeni kuşaklar, düzenlenen törende Belediye Başkanı Serkan Acar tarafından takdim edildi.

Kuşak sınavı ve takdim töreni

Dört ayda bir yapılan kuşak sınavlarında performanslarını sergileyen sporcular, başarılı olarak bir üst kuşağa yükselmeye hak kazandı. Törende sporcuların heyecanına ortak eden Serkan Acar, aileleri ve antrenörleri tebrik ederek kursun güçlenen spor altyapısına dikkat çekti.

Yıldızlar Ligi hedefi: Milli Takım ve Türkiye Şampiyonası

Kuşak töreninin ardından sporcular, antrenörleri Nezahat Ayhan ve Caner Karaca eşliğinde çalışmalarını sürdürecek. Aliağa Belediyesi Karate takımı, 21 Kasım'da Denizli'de düzenlenecek Yıldızlar Ligi müsabakalarına 10 sporcu ile katılacak. Lig üç etap halinde yapılacak; birincilik elde eden sporcular milli takım kampına davet edilerek Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etme fırsatı yakalayacak.

Kuşak atlamak bir sembol; aslolan disiplin ve karakter

Aliağa Belediyesi Karate Antrenörü Nezahat Ayhan, kuşak sınavını geçen tüm öğrencileri tebrik ederek karate sporunun yalnızca teknikten ibaret olmadığını vurguladı. Ayhan, "Kuşak atlamak; olgunlaşmanın, gelişimin ve mükemmelleşmenin bir sembolüdür. Bizim asıl amacımız; çocuklarımıza sadece savunma tekniklerini değil, dürüstlük, saygı, disiplin ve kurallara bağlılığı öğretmektir" dedi ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür etti.

Başkan Acar: Çocuklarımızın başarısı Aliağa adına gurur verici

Tören sırasında konuşan Serkan Acar, sporcuları ve ailelerini tebrik ederek, "Öncelikle tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devam etmesini diliyorum. Ailelerimize de teşekkür ediyorum; çocuklarımızın yanında olarak büyük bir özveri ortaya koyuyorsunuz. Karate kursumuzda çocuklarımız disiplinle ilerliyor ve önemli başarılar elde ediyor. Bizler de onların başarısıyla gurur duyuyoruz. En büyük hayalimiz, Aliağa’dan yetişen sporcularımızı olimpiyatlarda görmek ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak." dedi. Acar ayrıca antrenörlere teşekkür etti.

