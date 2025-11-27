ALJ Türkiye İzmir'de 312 Bin Fidanla Ağaçlandırma Seferberliğini Başlattı

ALJ Türkiye, Buca'da 312 bin fidan dikerek Ağaçlandırma Seferberliği'nin ilk büyük adımını attı; hedef yılda 1 milyon fidan.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:39
ALJ Türkiye İzmir'de 312 Bin Fidanı Toprakla Buluşturdu

ALJ Türkiye, sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında başlattığı Ağaçlandırma Seferberliği'nin ilk büyük adımını İzmir Buca'da attı. Dikilmesi planlanan yaklaşık 1.4 milyon fidanın ilk etabı olarak 312 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Panel ve katılımcılar

Etkinlik, ALJ Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt ev sahipliğinde Buca Yıldızlar Mahallesi'nde düzenlenen panelle başladı. Panelde proje ortaklarından Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Daire Başkanı ve Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Turan, Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, Reysaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Egemen Döven ve Oyuncu Burcu Biricik konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliğe ayrıca Özge Özacar ile Ümit Erdim de katıldı.

Panelin ardından katılımcılar, fidanların dikileceği alana geçerek çalışmalara başladı. Dikime yaklaşık 65 öğrenci de eşlik etti. Bölgeye toplam 312 bin fidan dikileceği belirtildi.

Kampanya: Satılan her araç için 10 fidan

ALJ Türkiye, Türkiye'de Toyota, Lexus ve BYD markalarının distribütörlüğünü yürütüyor. Ağustos ayında başlatılan "Ağaçlandırma Seferberliği" kapsamında uygulanan "Satılan her 1 araç için 10 fidan" kampanyası büyük ilgi gördü. Destekçiler ve araç satışlarıyla birlikte kasım ayı itibarıyla 310 bini aşan fidan dikim seviyesine ulaşıldı.

Yangın sonrası 185 hektarlık alan yeniden yeşilleniyor

2024 yazında yangınla zarar gören Buca'daki 185 hektarlık alan, bilimsel temelli ağaçlandırma planı ile yeniden doğaya kazandırılıyor. Seferberlik kapsamında dikilecek türler arasında mavi servi, kara servi ve kızılçam gibi bölgeye uygun ve yangına dayanıklı ağaçlar yer alıyor.

Ali Haydar Bozkurt'un değerlendirmesi

"Çok heyecanlıyız. Geçtiğimiz ağustos ayının sonunda başlattığımız ağaçlandırma seferberliği kampanyamız vardı. Satacağımız her bir araç için 10 ağaç fidanı dikeceğimizi söylemiştik. Eylül dikim döneminde 310 bin ağaca ulaştık. Bugün ilk dikim zamanı geldi. Bundan dolayı çok mutluyuz. Önümüzdeki her 6 aylık dikim döneminde yaklaşık olarak hedefimiz 650 bin fidan dikerek yılda 1 milyon ağaca ulaşmak. Bu bir yıllık seferberlik değil, bunun devamlı olmasını istiyoruz. Başka firmalara, sektörlere de ilham vermesini istiyoruz. Burcu Hanım’a çok teşekkür ediyorum. Kampanyamızın elçisi oldu. Bize büyük destek veriyorlar."

Bozkurt, seferberlik fikrinin artan orman yangınları sonrası doğduğunu vurgulayarak iklim değişikliğinin yol açtığı yangınlara dikkat çekti ve kent ormanları ile şehir merkezlerinde de ağaçlandırmanın artırılması gerektiğini belirtti.

Burcu Biricik kampanyanın elçisi oldu

Toplumsal duyarlılığıyla tanınan oyuncu Burcu Biricik, projenin kampanya elçisi olarak ilk günden itibaren destek veriyor ve sahada fidan dikimine katıldı. Biricik, projeyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Yani böyle bir şey için herhalde kim olsa benim yerimde seve seve katılırdı. Çünkü içeride de aslında onu söyledim yani seminerde bu kadar yangın çıkarken ciğerimiz bu kadar yanarken içsel olarak hiçbir şey yapamazken şu an Ali Haydar Bey’in önder olduğu bir ağaçlandırma seferberliği ilanı yapıldı. Bir seferberlik olması gibi iyi niyetle ortaya çıkan bir proje. Bir vatandaş olarak, bir anne olarak bu zaten benim görevimdi."

ALJ Türkiye'nin başlattığı bu girişim, şirketin sürdürülebilirlik taahhüdünü somutlaştırırken, toplum ve kurumları da geniş çaplı ağaçlandırma çalışmalarına teşvik etmeyi amaçlıyor.

