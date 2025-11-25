ALKÜ Diş Hekimliği'nde Beyaz Önlük Giyme Töreni — 2025-2026 Öğrencileri Mesleğe İlk Adımı Attı

ALKÜ Diş Hekimliği'nde 2025-2026 Beyaz Önlük Giyme Töreni

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencileri, düzenlenen 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni ile beyaz önlüklerini giyerek diş hekimliğine ilk adımlarını attı. Tören, Rektörlük Binası Alev Alatlı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törende vurgulanan sorumluluk ve etik değerler

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu törende yaptığı konuşmada beyaz önlüğün büyük bir sorumluluk, etik değer ve insan sağlığına adanmışlığın sembolü olduğunun altını çizdi. Bayramoğlu, öğrencilere seslenerek şunları söyledi: "Bugün attığınız bu adım; sabır, özveri ve sürekli öğrenmeyi gerektiren uzun bir mesleki yolculuğun başlangıcıdır. Bu mesleğin en değerli yanı, ellerinizle şifa verirken kalbinizle de insanlara umut olmanızdır. Giydiğiniz her beyaz önlük, toplumun sizlere duyduğu güveni ve sizden beklediği özveriyi hatırlatacaktır."

Bayramoğlu ayrıca ailelere ve akademisyenlere teşekkür ederek: "Bilimin ışığını, vicdanın rehberliğini ve insan sevgisini asla kaybetmemenizi diliyorum. Unutmayın, iyi bir diş hekimi yalnızca el becerisiyle değil, empatisi ve etik duruşuyla da fark oluşturur" ifadelerini kullandı.

Dekan: Önlük, temizlik ve mesleki sevginin simgesi

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akın ise öğrencilere başarı dileklerini iletti ve beyaz önlüğün önemine değindi: "Bu önlük temizlik ister özen ister, sorumluluk ister. Ama en önemlisi, kalpten gelen bir hekimlik sevgisi ister. Hepinizin bu değerlere sahip olduğuna yürekten inanıyorum. Sevgili öğrenciler, aramıza hoş geldiniz." Dekan Akın, öğretim üyelerinin rehberliğine vurgu yaparak öğrencilerin mesleğe olan heyecanının kendilerine güç verdiğini belirtti.

Tören programı ve katılımcılar

Tören kapsamında müzik dinletisi gerçekleştirildi, protokol üyeleri ve diş hekimliği akademisyenleri tarafından öğrencilere beyaz önlükler giydirildi ve etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Programa; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akın, önceki dönem dekanlardan Prof. Dr. İhsan Levent Aral, Antalya Diş Hekimleri Odası'ndan Diş Hekimi Mürüvet Turhan, dekanlar, MYO müdürleri, akademisyenler, aileler ve öğrenciler katıldı.

ALKÜ'lü yeni öğrenciler için düzenlenen bu tören, mesleki sorumluluk bilincinin ve etik değerlere bağlılığın pekiştirildiği sembolik bir başlangıç niteliği taşıdı.

