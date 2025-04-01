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Almanya'da Filistin Gösterisine Katılan 4 Yabancı Uyruklu Hakkında Sınır Dışı Kararı

Berlin'de Filistin'e destek gösterisine katılan 4 yabancı uyruklu, sınır dışı edilecek. Yasal dayanaklar tartışma konusu.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 22:54
Almanya'da Filistin Gösterisine Katılan 4 Yabancı Uyruklu Hakkında Sınır Dışı Kararı

Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Filistin'e destek gösterisine katılan 4 yabancı ülke vatandaşının sınır dışı edileceği bildirildi. The Intercept'in haberine göre, bu kişilerin 21 Nisan tarihine kadar ülkeyi terk etmeleri gerekiyor.

Bunlar arasında ABD, İrlanda ve Polonya vatandaşları yer alıyor. Söz konusu 4 kişi, kamu düzenini tehdit ettikleri gerekçesiyle sınır dışı edilmeye hazırlanıyor. Habere göre, Cooper Longbottom, Kasia Wlaszczyk, Shane O’Brien ve Roberta Murray'a, mala zarar verme, başka bir eylemcinin gözaltına alınmasını engelleme, polise 'faşist' demek, üniversitede protesto gösterisinde yer alma ve yasak sloganlar atma gibi suçlar isnat ediliyor.

Sınır dışı kararlarının alınmasında siyasi baskıların etkili olduğu belirtilirken, bahsi geçen kişilerin daha önce herhangi bir suçtan hüküm giymedikleri vurgulanıyor. Berlin Göçmenlik Dairesi'nden bir yetkilinin, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının seyahat özgürlüğünü sorgulayan endişeleri dile getirdiği aktarıldı. Yetkilinin, bu kişilerin yalın bir hukuki çerçeveye dayanarak sınır dışı edilmelerinin hukuka aykırı olacağı konusunda uyarıda bulunduğu kaydedildi.

Berlin Eyaleti İçişleri Bakanlığı, 17 Ekim 2024'te Berlin Hür Üniversitesi'nde meydana gelen olaylarla ilgili olarak bu kişilerin oturumlarının sonlandırılması kararının verildiğini açıkladı. Açıklamada, yüzlerini kapatan bir grubun zorla üniversite binasına girdiği ve burada çeşitli suçlar işlediği belirtildi. Ancak, veri koruma yasası nedeniyle, konuyla ilgili başka ayrıntılara yer verilemeyeceği ifade edildi.

Müvekkillerinin sınır dışı edilme kararına karşı dava açan avukat Alexander Gorski, sürecin hukuki boyutunu ele alarak gelişmeleri takip edeceğini duyurdu.

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